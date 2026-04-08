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網傳「分科測驗招聘引導員」2天領3600　大考中心：是詐騙

▲▼大考中心。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心強調，不會透過私人社群帳號或網路社群進行人員招聘。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期網路社群上，傳有網友以不同學校名義，散布招聘「115學年度大學分科測驗考試考場引導人員」消息。大考中心今（8日）強調，這是不實資訊，因為遴聘上述工作人員，都是由承辦各考區的大學，依照既定試務程序與人員資格規定辦理，不會透過私人社群帳號或網路社群進行人員招聘。

115大學分科測驗預計在7月11、12日登場，儘管距離還有3個月，但在Threads上卻陸續有網友PO文，詢問是否有人想做考場引導人員，地點包括松山高中、新竹高中，兩天薪資從3200至3600元不等，還強調「下班現領」，隨後還貼出應聘表格，要求填寫姓名、性別、身分證字號等個資。

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▲▼大考中心表示，不會透過私人社群帳號或網路社群進行人員招聘，提醒民眾不要受騙。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲大考中心表示，不會透過私人社群帳號或網路社群進行人員招聘，提醒民眾不要上當受騙。（圖／記者許敏溶翻攝）

大考中心強調，上述招聘「115學年度大學分科測驗考試考場引導人員」消息，為不實資訊，提醒民眾提高警覺，切勿依其所附填寫表單或提供個人資料。呼籲民眾如發現仍有類似情形，可向大考中心反映或相關平台檢舉。

大考中心指出，對於遴聘各項考試所需工作人員，皆由承辦各考區之大學，依既定試務程序與人員資格規定辦理，不會透過私人社群帳號或網路社群進行人員招聘。提醒民眾或學生切勿點擊連結或依其所附表單填寫資料，也不可提供個人身分證字號、聯絡電話、銀行帳戶或任何敏感個資，以免遭詐騙集團利用。

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