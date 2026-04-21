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竹北吊車大王「只差1碼」痛失800萬　擦身29億超猛經歷曝

▲▼竹北吊車大王「只差1碼」痛失800萬　擦身29億超猛經歷曝。（圖／翻攝自臉書／啟德機械起重工程-股公司）

▲竹北吊車大王胡漢龑秀出今彩539彩券，直呼超扯。（圖／翻攝自臉書／啟德機械起重工程-股公司）

記者柯沛辰／綜合報導

「竹北吊車大王」胡漢龑身價破億，擁有4位妻子與14名子女，生活點滴一直令外界好奇。事實上，胡漢龑熱愛買彩券，逢年過節都會大手筆買刮刮樂，但還未曾中過頭獎。如今他花300元買今彩539，差一碼和頭獎800萬擦身而過，讓他直呼超扯。

300元買今彩539差1碼中頭獎　最後只抱回2萬元

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胡漢龑20日拍片分享，談到他近日在新竹縣湖口的「雙喜彩券行」買了1400元的彩券，其中花300元買的今彩539，只差一個號碼就中頭獎，可惜最後只中2萬元，還要扣稅，實拿1萬8千多元。

▲▼竹北吊車大王「只差1碼」痛失800萬　擦身29億超猛經歷曝。（圖／翻攝自臉書／啟德機械起重工程-股公司）

▲胡漢龑先前也曾與29億威力彩頭獎擦身而過。（圖／翻攝自臉書／啟德機械起重工程-股公司）

今年已6次錯過頭獎　春節砸百萬買刮刮樂最佳僅10萬

今年初，胡漢龑曾透露，他買今彩539至今，已經5次跟頭獎擦身而過。若算上這次，至少已經錯過6次。過去，他也曾差1碼，錯過大樂透1億元頭獎，而且熱愛彩券的他，每逢春節都會砸百萬買刮刮樂，但最佳紀錄只曾刮中過10萬元。

3年前威力彩也差1碼　差點抱走29億只中貳獎29萬

最扯的經歷，莫過於胡漢龑3年前在南投竹山買威力彩，同樣只差一個號碼，差點抱走29億元頭獎，但最後只中貳獎29萬元。為此，他曾多次發下豪語，如果中頭獎，扣掉稅金後，一定會捐一半拿來當公益。

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