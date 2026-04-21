月薪3萬初「一年竟能出國2次」　一票人推這幾招：準備飛第三趟　

▲網友分享，月薪不高也能靠省錢飛出國。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「在台灣待到要瘋掉！」一名網友好奇，自己月薪只有3萬出頭，為何別人一年卻能出國兩次。貼文曝光後，過來人分享關鍵在於搶特價機票、搭紅眼班機、住青旅、少購物，還有人靠兼差跑外送增加旅費。不少網友也坦言，最大優勢其實是住家裡，能省下房租與生活開銷，自然更容易把錢存下來拿去旅行。

一名網友在Threads表示，目前月薪只有3萬出頭，卻看到不少人一年可以出國兩次，讓他忍不住好奇「到底怎麼做到的？」原PO甚至直呼在台灣待到快崩潰，想飛出國透透氣。

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文章曝光後，網友紛紛熱議，「追星女月薪3萬多，一個月會出國三次」、「月薪三萬出頭，下班去跑外送多賺2萬，今年去了香港跟沖繩，過幾天要去韓國」、「找特價團，像韓國都會有五天四夜9999元以下的團，但這都是購物團，不過你能守住底線不買就不買，一定能玩得很愉快」。

還有人分享，「1.買早鳥機票、2.每個月逼迫自己存3000-5000元、3.避開旅遊旺季」、「機票一律挑紅眼班機」、「特價機票+便宜旅館還是可以的」、「不買托運當背包客，撿便宜機票，住背包房」、「廉航特賣、青旅、便利商店、便宜餐廳和克制購買慾」。

最大關鍵曝光！網直呼：住家裡省房租，輕鬆存旅費



不少人則坦言，「住家裡就可以了，我也是月薪3萬初，一個月至少存17000元」、「我住家裡、無負債、無不良嗜好、沒有太多物慾，每個月存2萬沒有問題，剛好是去日本的機+酒，平均3個月去一次都沒問題」、「住家裡或是公司負擔租屋費用，搭廉航去日本」、「住家裡之前一個月2萬初（工讀），我一年飛了至少5次」、