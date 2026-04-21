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發錢了！嘉義大埔鄉公告發放「振興經濟金」6千元　首波5/4領取

▲▼ 嘉義大埔鄉民福利來了！「6000元振興金」5月4日起盛大開領 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義大埔鄉民福利來了！「6000元振興金」5月4日起盛大開領 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉民看過來！為強化民生韌性並帶動地方經濟，大埔鄉公所正式公告將發放「115年振興經濟金」，每位符合資格的鄉民可領取新台幣6,000元。首波定點領取將於5月4日登場，預計將為地方消費市場注入一股強勁暖流。

大埔鄉公所表示，本次發放對象主要針對115年2月28日（含當日）前設籍於大埔鄉，且至發放起始日仍持續在籍的鄉民。此外，於該期限前出生且符合設籍規定之新生兒，以及取得臺灣地區居留許可並設籍於鄉內的長輩與外籍配偶，均在領取範圍內。

為方便鄉民規劃，公所規劃了完整的三階段發放方式：

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第一階段（匯款申請）： 4月22日至4月30日止，民眾可檢附身分證影本及金融機構存摺封面，向公所提出申請，預計於5月15日撥款。

第二階段（定點現領）： 5月4日（週日）將於各村發放點展開。大埔村於北極殿、茄苳村於社區活動中心與坪林分校、和平村於琴鷹薈館與福壽宮、西興村於活動中心與8鄰鄰長家、永樂村則在埔頂集會所與南寮土地公廟領取。

第三階段（公所補領）： 若錯過首波，5月5日至5月8日可前往鄉公所領取；5月11日至10月30日則恢復為申請匯款制度。

▲▼ 嘉義大埔鄉民福利來了！「6000元振興金」5月4日起盛大開領 。（圖／記者翁伊森翻攝）

鄉公所提醒，親自領取者請務必攜帶國民身分證及印章；若需委託他人代領，則須準備代領人與委託人的雙方身分證、印章及委託書。持有居留證者，則請統一至鄉公所辦理。希望透過這筆振興金實質減輕鄉民生活負擔，並邀請鄉親在領到紅包後，多在鄉內消費，支持在地商圈，共同振興大埔經濟。

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