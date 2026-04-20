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YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了：有些內容連我都不知道

▲▼新北市乾哥乾妹校園割頸案，死者父親楊爸爸。（圖／新北市議員石一佑提供）

▲新北市乾哥乾妹校園割頸案，死者父親楊爸爸。（圖／新北市議員石一佑提供）

記者莊智勝／新北報導

新北郭姓少年、林姓少女犯下國中校園割頸案，分別獲判12年、11年有期徒刑定讞，司法判決結果出爐後，引起社會大眾不滿，認為刑度過輕，死者家屬楊爸爸更數度痛訴「少事法是惡法」、「法官是加害者幫兇」。對此，海外創作者於YouTube頻道近日上架影片，並以追蹤這起割頸案為主題，完整公開2名兇手生活照、姓名等個資，短短4天點閱突破177萬，令國人反思現行的法律制度到底保護誰？楊爸爸也看完該支影片，今(20日)發聲「希望法官以及司法單位也能夠看完！」

YouTube頻道「謎案追蹤」近日上傳影片，詳細追蹤報導這起校園割頸案，不但從頭描述事發經過、案件細節，甚至還成功突破台媒的法律枷鎖，完整公開2名未成年加害者的真實姓名、生活照等，影片曝光後迅速吸引台灣讀者觀看，點閱率在短短4天就突破177萬人次，甚至更吸引網友湧入抖內，直言「這是很多台灣人想做卻做不到的事」。

對此，楊爸爸今下午主動發聲，表示已經看完謎案追蹤的報導，「我真的很感謝他的報導，因為有些內容是連我都不知道的事，他都詳細的説明，讓我更加佩服他的資料收集能力！也希望法官以及司法單位能夠看完這支影片！二個加害者根本毫無悔意！」

楊爸爸痛訴，截至目前為止僅賠償20萬，「這是有誠意嗎？更何況那20萬嚴格來說不是加害者家長的錢出的，而是加害者告在網路透露個資的無辜民眾的錢！」楊爸爸表示，當初第一時間就提出假扣押，早就知道對方名下只有2台中古車，提出刑事附帶民事就是要佐證加害者沒有誠意，「結果法院竟然認為他們有誠意？這是什麼司法正義？原來我們的司法正義就是殺人後再去告別人後，拿那些告贏的錢來賠償就是有誠意了！」

楊爸爸表示，現在唯一的生存動力就是要兌現當初對兒子的承諾，要明辨是非對錯，希望兒子的犧牲是有價值的，不要再有下一個受害者出現，也希望社會大眾能夠幫忙完成他對兒子的承諾。

▲▼新北市乾哥乾妹校園割頸案，死者父親楊爸爸。（圖／新北市議員石一佑提供）

▲▼新北市乾哥乾妹校園割頸案，死者父親楊爸爸。（圖／新北市議員石一佑提供）

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