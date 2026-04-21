大甲媽遶境抵新港奉天宮！祝壽大典萬人空巷...行「3跪9叩」大禮

▲▼ 大甲媽駐駕新港奉天宮，萬人齊聚祝壽大典共祈平安 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



年度宗教盛事「大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香」於4月17日正式起駕，展開為期9天8夜的徒步旅程。鑾轎於昨（20）日正式抵達嘉義縣新港鄉，今（21）日上午於新港奉天宮前舉行進香活動的最高潮——「媽祖祝壽大典」。上萬名虔誠信徒擠滿奉天宮周邊街道，在莊嚴的氛圍中共同完成祝禱儀式，展現台灣民間信仰的強大凝聚力。

大甲媽祖造訪新港已邁入第39年，昨日由嘉義縣長翁章梁親自前往崙子大橋接駕，陪同媽祖鑾轎緩緩步行進入新港鄉。今日清晨的祝壽大典，由嘉義縣長翁章梁、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌等人擔任主祭。

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典禮全程歷時2小時，嚴格遵循古禮進行。在清亮悠揚的國樂聲中，主祭官率領現場數萬名信眾一同向媽祖上香、獻花、獻果及誦經，並行最隆重的「三跪九叩」大禮，恭賀媽祖萬壽無疆，現場氣氛莊嚴神聖。

值得關注的是，今年遶境活動迎來一項重大變革。傳統祝壽大典中象徵豐盛的「豬羊份」祭品，今年正式改為「平安糕」。這項調整讓往年需動用數十頭豬隻的規模，大幅精簡為二頭。

鎮瀾宮表示，此舉不僅符合現代環保與健康趨勢，更取其吉祥寓意，希望信徒在分享平安糕時，除了獲得媽祖庇佑，更能感受到「步步糕升」的祝福。這些平安糕隨後也在點心站提供給信徒享用，深獲民眾好評。

嘉義縣長翁章梁感性表示，感謝信眾不僅在宗教盛事中展現熱情，先前也對台灣燈會給予極大支持，期盼媽祖庇佑嘉義持續發展。鎮瀾宮董事長顏清標則特別感謝沿途志工的無私奉獻，並盛情邀請大眾在回鑾時前往大甲作客，感受台灣人最溫暖的奉茶與點心文化。

奉天宮董事長何達煌則表示，今日典禮天氣涼爽宜人，陽光並未直射信眾，相信是「媽祖婆」與「天公伯」對廣大信徒的疼惜。大典在圓滿的氛圍中落下帷幕，大甲媽鑾轎預計於今晚正式起駕回鑾，帶著萬千信眾的願景踏上歸途。