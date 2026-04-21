鞭炮煙火大幅減少　大甲媽遶境彰化28小時「消防局零開罰」

▲大甲媽祖遶境，消防局宣導不放鞭炮煙火。（圖／消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年大甲鎮瀾宮媽祖南下遶境，行經彰化縣時出現了罕見的寧靜景象，除了鑾轎所到之處信眾爭相膜拜鑽轎腳外，往年伴隨鑾轎的震耳鞭炮聲與煙火秀，今年罕見大幅減少，彰化縣消防局統計，在媽祖鑾轎停留彰化的28小時當中，共開出54張勸導單，但取締件數為零，成功還給民眾一個「安靜的大甲媽之夜」。

大甲媽祖鑾轎於4月18日下午4時30分，自台中市大肚區進入彰化縣，沿台一線南下行經彰化、花壇、大村、永靖、田尾、北斗、溪州等轄區，並於19日晚上8時12分離開彰化，進入雲林縣西螺鎮，預計23日、24日回鑾駐駕奠安宮及彰化市天后宮。

▲大甲媽祖遶境，消防局宣導不放鞭炮煙火。

去年2025年消防局共取締11件違規施放爆竹案件，開罰總額達48萬元。今年在提前宣導與強力勸導下，違規情形大幅改善，為確保遶境安全與秩序，彰化縣消防局提前整備，期間共出動人車，沿途積極勸導。總計開立宣導單54張，受理彰化市檢舉案件2件，經派員查察後均未發現違法施放情事，取締件數掛零。另外有7件緊急救護案，總計8名傷者，其中7人送醫、1人拒絕送醫。

彰化縣消防局指出，自2018年起，縣府與消防局即持續針對遶境施放爆竹展開宣導與取締，多年下來民眾配合度逐年提升，今年更創下取締零件的紀錄。消防人員也感謝信眾配合勸導，將鞭炮主動收回，讓宗教盛事在熱鬧之餘，也能兼顧環保、安寧與公共安全。