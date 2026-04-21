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「改造雄女」網紅是詐團金主！洗錢1.7億　勞斯萊斯、賓士全被扣

▲▼ 26歲吳姓網紅才因找人扮雄女學 生大改造惹議，日前又涉詐欺被檢方聲押禁見獲准。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲26歲吳姓網紅開網紅潮T店涉嫌洗錢詐騙，檢警查扣勞斯萊斯和賓士GT等名車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

刑事局南打中心破獲一個以吳姓網紅為首的詐騙集團，打著服飾品牌經營形象，實際暗中操控虛擬貨幣「水房」，短短一年多洗錢高達1億7000多萬元，甚至還勾結律師替落網車手「護航」，行徑囂張，警方歷經2年蒐證，發動6波掃蕩行動，逮回31人，還查扣勞斯萊斯幻影、賓士GT跑車等名車，而吳姓主嫌擁有4.4萬名粉絲，先前因找人穿上雄女制服喬裝成女高中生，拍攝「乖乖牌變壞女生」的改造影片，引發爭議，目前已遭羈押禁見。

▲吳姓網紅拍攝爭議影片遭到撻伐，但他不認為自己有錯。（圖／翻攝自IG）

吳姓網紅曾拍攝爭議影片遭到撻伐。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 26歲吳姓網紅才因找人扮雄女學 生大改造惹議，日前又涉詐欺被檢方聲押禁見獲准。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方調查，現年20多歲的吳姓網紅，以經營潮流服飾為掩護，實際與境外詐騙集團合作，從2023年底開始透過臉書、IG刊登「家庭代工」徵才廣告，吸引民眾上鉤，再誘騙提供銀行帳戶與提款卡，淪為人頭帳戶，用來收受「假投資、假交友、解除分期付款」等詐騙款項。

集團再指揮車手在南部各地提領現金，一旦有人被逮，竟還有配合的律師出面「善後」，不僅偽造委任狀替車手辯護，還會回報羈押情形，形成一條龍犯罪鏈。

▲▼網紅潮T詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼檢警破獲網紅潮T店涉嫌洗錢詐騙，查扣香奈兒、勞力士等名品和大量現金 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組查出，吳嫌自2024年初至2025年7月間，透過泰達幣洗錢超過563萬顆，換算新台幣逾1億7000萬元，金流龐大驚人。警方會同屏東地檢署指揮，聯手屏東縣警局內埔、屏東分局等單位，自2024年3月起陸續發動6波查緝，在高雄多處據點搜索，查扣勞斯萊斯幻影、賓士GT跑車、勞力士名錶、精品鞋及大量現金等贓證物。

▲▼網紅潮T詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據悉，這部勞斯萊斯為「幻影」，擁有V12引擎，新車價約1900萬元。屏東警方追了1年多，從不同管道追查，發現多組詐團成員都與這名金主有關，最後終於查獲最上層這名金主的真實身分，也就是吳姓網紅涉案。

全案共帶回吳嫌及幹部、車手等31人，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪移送，吳姓主嫌因涉案重大已遭收押禁見，檢方也於今年3月偵結起訴。

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