　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

號稱有內線控制開獎！他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

▲▼大樂透，今彩539。（圖／記者趙蔡州攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者趙蔡州攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人都希望自己能成為彩券頭獎得主，但有民眾誤信「彩券內線」話術，從入會費、押金到加碼押注，一步步被牽著走，最後開獎才發現號碼全數落空，不但沒翻身，反而賠掉16萬多元。

內政部警政署165打詐儀表板近日分享案例，被害人回憶，當時是在Threads上看到一則貼文，內容寫得神神祕祕，提到猜中號碼可以中幾十萬元，讓他忍不住懷疑「難道真的有這種機會？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

詐騙稱有「內部人員」　秀中獎截圖取信

之後他照著貼文加入一個LINE帳號，對方名稱叫做「今彩539報牌中心」。一開始，對方先詢問他平常有沒有買彩券的經驗，接著就丟出誇張說法，聲稱「有人是台灣彩券內部的人，可以控制開獎號碼」。

雖然當下他也覺得難以置信，但還是被對方貼出的中獎截圖打動。對方接著表示，若想加入，必須先匯1萬元入會費。他原本擔心是詐騙，卻又心想「1萬元而已，就試試看，如果真的準，那就賺到了」。之後，對方又把他拉到另一個LINE帳號，說那是專門負責會員的窗口，還給了一組會員編號，再把他加入「今彩539會員群組6組」。

被害人指出，群組裡不斷有人貼出報牌資訊，看起來相當熱鬧，也有人在群內分享自己賺了多少錢，讓他更相信這一切是真的。接下來對方又說，因為怕他是稽查人員，要求再繳5萬元押金當保證，還強調「晚上開獎後會歸還」。

再被慫恿多押2個號碼　前後匯出16萬多元

他坦言，當時其實有些猶豫，但想到自己已經先匯了1萬元，不甘心就這樣放棄，加上群組裡的人都表現得很篤定，最後還是再度轉帳。匯完押金後，對方又進一步遊說，問他要不要多押幾個號碼，還聲稱「多押可以多中」，一個晚上賺幾十萬、上百萬都不是問題。

被害人最後押了2個號碼，前前後後總共匯出16萬多元，滿心期待等著開獎，結果當晚不但號碼全部摃龜，對方也立刻失聯。他這才驚覺整個過程疑點重重，原本以為抓到翻身機會，實際上卻是一步步掉進詐團設好的陷阱。

防詐小撇步：

1、 假冒彩券行要求購買會員、儲值、押金等，皆是詐騙。

2、 彩券行人員無法預先知道中獎號碼，地下彩券是非法行為，切勿參與。

3、投注應量力而為，不要過分投入。有關彩券從業人員疑似違法行為，可至台彩網站 https://www.taiwanlottery.com/customer_service/report填寫表單進行檢舉。

4、有疑問，請向165反詐騙專線諮詢。

詐騙話術解析：

1、 在社群媒體上創建假帳號，聲稱有彩券內部消息，稱入會可提供中獎資訊，吸引私訊聯繫。

2、 要求付費加入LINE群組，並以假LINE帳號群友營造討論熱絡假象，吸引互動，以繳納押金等名義要求匯款。

3、 假網友以兌獎後會退費為噱頭，要求加碼押注，吸引被害人繼續投入。

4、 當被害人發覺異常，群組詐團人員隨即神隱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一家3口殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影
無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單
才公開正妹女兒IG！　吊車大王曝「帳號被封了」
知名黑白切少東遭「斷手腳丟包」！　父母出國手機狂震　
飛機餐沒吃帶入境　挨罰20萬不繳慘了！鴻海股票遭扣押
快訊／股后、權后同步刷新天價　4檔千金股亮燈漲停
高爾夫工程師1家3口命喪火窟　娘家夜奔認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

一堆駕駛遇過！加油站員工「借發票買咖啡」　內行揭真相：非詐騙

讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

勞動連假「17處省道易塞」　國道客運搭配TPASS下探6折

號稱有內線控制開獎！他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

東西都帶了！「客人1原因被擋」無法出國　網怒噴：這鍋你要背

買好市多新品「試吃完退貨」女友嫌丟臉！兩派戰翻：根本沒問題

快訊／2縣市高溫警示　上看36度

今起連三天熱到36度　周四鋒面到「雨勢由北往南轉強」

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單：以為天然

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

一堆駕駛遇過！加油站員工「借發票買咖啡」　內行揭真相：非詐騙

讓暗戀對象愛上自己　妹子下單小紅書「宗教下蠱儀式」！176萬飛了

勞動連假「17處省道易塞」　國道客運搭配TPASS下探6折

號稱有內線控制開獎！他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

東西都帶了！「客人1原因被擋」無法出國　網怒噴：這鍋你要背

買好市多新品「試吃完退貨」女友嫌丟臉！兩派戰翻：根本沒問題

快訊／2縣市高溫警示　上看36度

今起連三天熱到36度　周四鋒面到「雨勢由北往南轉強」

點無糖手搖飲「果汁卻早加糖」　龜記回應了！網不買單：以為天然

海外粉絲熱議「動畫拯救無數人」！七龍珠、火影成為人生指引

核彈級優勢！美評估伊朗「武器庫存曝光」　足以封鎖荷莫茲

星巴克4／21起「大杯以上買一送一」　10款指定品項點到多賺一杯

Mister Donut「2款愛心甜甜圈」迎母親節　限時買5送1

容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

柯佳嬿吃太鹹急求救消水腫！　釣出網友獻技「10招救女演員」

大砲議員夫進食材「洗產地」賣學校　檢警直搗倉庫搜索5萬交保　

51歲婦喪夫獨養2幼子陷困境　東港警+善心人士送暖解燃眉之急

泰15歲少女「潑水節」遭軍人拖公廁性侵　監視器畫面曝光

中配任職引國安疑慮　健保署：僅訓練未接觸機敏資料

【萌妹好努力】白沙屯媽祖進香　小小香燈腳熱情發放結緣品

生活熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

雷雨鋒面周四到　全台連下3天

爐主阿公住院！白沙屯媽祖回程「大轉彎」探望

今「穀雨」！　7禁忌一次看

不只乾哥乾妹！YT頻道「謎案追蹤」爆紅　網激推2大案

夜市哪攤最暴利？大票點名它「超級印鈔機」

才公開正妹女兒IG！吊車大王：暫時被封了

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因

更多熱門

相關新聞

夢到劉在錫！幸運兒刮刮樂中千萬頭獎

夢到劉在錫！幸運兒刮刮樂中千萬頭獎

夢真的帶來好運？韓國有民眾夢到「國民主持人」劉在錫救了遭水沖走的他，決定買彩券和刮刮樂試手氣，沒想到抱回5億韓元（新台幣1,070萬元）頭獎，讓他一度以為還在做夢。

親喊「姐姐」藏禍心！61歲婦300萬積蓄險被詐

親喊「姐姐」藏禍心！61歲婦300萬積蓄險被詐

台男「假扮日警」詐騙8旬阿公！日本落網

台男「假扮日警」詐騙8旬阿公！日本落網

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

幫朋友卻淪詐騙共犯！律師曝「1句話」藏陷阱

幫朋友卻淪詐騙共犯！律師曝「1句話」藏陷阱

關鍵字：

彩券詐騙內線今彩539防詐警政署

讀者迴響

熱門新聞

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

郵局怪現象「支局經理找嘸人」　剛派任就申請降調

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣：抓一下嗎？

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

《星光》女星24歲為愛輕生！　隔18年戰友痛喊「真的好傻」粉看哭

透天厝大火僅1消防車能進去釀3死

70年老郵局熄燈！「存錢寄件全終止」 在地人不捨

更多

最夯影音

更多
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面