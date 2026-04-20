號稱有內線控制開獎！他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者趙蔡州攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人都希望自己能成為彩券頭獎得主，但有民眾誤信「彩券內線」話術，從入會費、押金到加碼押注，一步步被牽著走，最後開獎才發現號碼全數落空，不但沒翻身，反而賠掉16萬多元。

內政部警政署165打詐儀表板近日分享案例，被害人回憶，當時是在Threads上看到一則貼文，內容寫得神神祕祕，提到猜中號碼可以中幾十萬元，讓他忍不住懷疑「難道真的有這種機會？」

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詐騙稱有「內部人員」 秀中獎截圖取信

之後他照著貼文加入一個LINE帳號，對方名稱叫做「今彩539報牌中心」。一開始，對方先詢問他平常有沒有買彩券的經驗，接著就丟出誇張說法，聲稱「有人是台灣彩券內部的人，可以控制開獎號碼」。

雖然當下他也覺得難以置信，但還是被對方貼出的中獎截圖打動。對方接著表示，若想加入，必須先匯1萬元入會費。他原本擔心是詐騙，卻又心想「1萬元而已，就試試看，如果真的準，那就賺到了」。之後，對方又把他拉到另一個LINE帳號，說那是專門負責會員的窗口，還給了一組會員編號，再把他加入「今彩539會員群組6組」。

被害人指出，群組裡不斷有人貼出報牌資訊，看起來相當熱鬧，也有人在群內分享自己賺了多少錢，讓他更相信這一切是真的。接下來對方又說，因為怕他是稽查人員，要求再繳5萬元押金當保證，還強調「晚上開獎後會歸還」。

再被慫恿多押2個號碼 前後匯出16萬多元

他坦言，當時其實有些猶豫，但想到自己已經先匯了1萬元，不甘心就這樣放棄，加上群組裡的人都表現得很篤定，最後還是再度轉帳。匯完押金後，對方又進一步遊說，問他要不要多押幾個號碼，還聲稱「多押可以多中」，一個晚上賺幾十萬、上百萬都不是問題。

被害人最後押了2個號碼，前前後後總共匯出16萬多元，滿心期待等著開獎，結果當晚不但號碼全部摃龜，對方也立刻失聯。他這才驚覺整個過程疑點重重，原本以為抓到翻身機會，實際上卻是一步步掉進詐團設好的陷阱。

防詐小撇步：

1、 假冒彩券行要求購買會員、儲值、押金等，皆是詐騙。

2、 彩券行人員無法預先知道中獎號碼，地下彩券是非法行為，切勿參與。

3、投注應量力而為，不要過分投入。有關彩券從業人員疑似違法行為，可至台彩網站 https://www.taiwanlottery.com/customer_service/report填寫表單進行檢舉。

4、有疑問，請向165反詐騙專線諮詢。

詐騙話術解析：

1、 在社群媒體上創建假帳號，聲稱有彩券內部消息，稱入會可提供中獎資訊，吸引私訊聯繫。

2、 要求付費加入LINE群組，並以假LINE帳號群友營造討論熱絡假象，吸引互動，以繳納押金等名義要求匯款。

3、 假網友以兌獎後會退費為噱頭，要求加碼押注，吸引被害人繼續投入。

4、 當被害人發覺異常，群組詐團人員隨即神隱。