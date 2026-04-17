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大陸 大陸焦點 特派現場

湖南兩岸青年藝術交流匯演登場　盼從文化對話中凝聚認同

▲▼《春在湘江》海峽兩岸青年藝術交流匯演。（圖／主辦方提供）

▲《春在湘江》海峽兩岸青年藝術交流匯演。（圖／主辦方提供，下同）

記者陳冠宇／長沙報導

《春在湘江》海峽兩岸青年藝術交流匯演16日晚間在長沙的湖南大劇院登場，篇章設計上，晚會融合傳統與現代、經典與原創，匯集兩岸優秀藝術力量，力求在藝術呈現中體現情感共鳴，在文化對話中凝聚認同。

本次匯演由湖南省海峽兩岸交流促進會、湖南省文學藝術界聯合會聯合主辦，「春在湘江」藝術周主題晚會以「湘台同源、文脈相承」為基礎，整場90分鐘的演出，串聯湘台藝術交融的多元表達，展現兩岸青年的文化自信與探索勇氣，打造深化兩岸交流的品牌平台。

篇章之間以藝術化手段替代機械報幕，讓每一個銜接點本身即成為節目的延伸。音樂、視覺、互動三重感官體驗交織，或一段旋律的自然延續，或一幅畫面的意象轉換，或一次觀眾參與的即興互動，既避免重複報幕的疲勞感，又強化晚會的整體性與沉浸感。

▲▼《春在湘江》海峽兩岸青年藝術交流匯演。（圖／主辦方提供）

演出後，台灣南管藝術家素梅老師與兩岸學生留場分享，年輕人面對古老旋律時的專注與熱愛令人動容，他們正嘗試用短影音形式傳播《梅花操》的藝術魅力，讓傳統文化在創新表達中煥發新生。

湘台同學攜手演繹的《在「藝」起》，展現兩岸青年從陌生到默契、從「我」到「我們」的相知過程；《和鳴》、《雅韻》、《悠然》等節目中，湘台民樂、戲曲交相輝映，南管清音與太極雲手交融，盡顯兩岸文化「和而不同、共生共榮」的獨特魅力。

散場時分，一位從台北遠道而來的觀眾林女士說，自己是第一次來湖南，沒想到竟被整場演出深深打動，「看到南管和湖湘民樂的同台，我突然就懂了什麼叫『和而不同』，明明旋律、方言都不一樣，可那份對『根』的敬重，完全一樣。」

▲▼《春在湘江》海峽兩岸青年藝術交流匯演。（圖／主辦方提供）

▲▼《春在湘江》海峽兩岸青年藝術交流匯演。（圖／主辦方提供）

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