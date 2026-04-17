《進巨》《東京喰種》遭中國禁播11年　多個平台仍播放…官方慌了

▲大陸多個平台可購買到盜版《東京喰種》片源。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

日本暗黑動漫《東京喰種》因內容包含涉及暴力、血腥與死亡題材，早在2015年即遭中國官方列入整治名單並全面下架。但官方17日指出，近期調查發現，相關內容仍以各種形式在網路上流傳，甚至以風景影片包裝躲避規範，令官方相當頭痛。

據《央視網》報導，《東京喰種》、《進擊的巨人》等作品因內容含有暴力與恐怖，2015年6月已在中國大陸全網禁播（包含動畫、漫畫實體書），並被原文化部納入網路動漫專項整治範圍。然而多年過去，這類「黑名單」動漫並未完全消失，而是轉向網路隱蔽角落持續傳播。

▲《進擊的巨人》也被中國官方加入黑名單。（圖／Disney+提供）

調查指出，在多個社群平台與電商網站輸入相關關鍵字，仍可輕易搜尋到作品介紹，甚至有帳號透過配音解說漫畫劇情的方式製作影片，變相傳播完整內容。此外，部分網購平台仍販售相關電子版與紙本書籍，甚至以低價（如0.5元人民幣）吸引用戶下載。

同時，這些內容還會被包裝在其他類型影片中，例如偽裝成「風景影片」或其他無關主題，以規避平台審查機制，進一步擴大傳播範圍。儘管媒體已向多個平台進行舉報，但相關販售與傳播行為仍未完全下架。

另一方面，中國自2019年起推動短影音與直播平台設置「未成年人模式」，但實際執行情況仍存在漏洞，即使切換至青少年模式，仍可搜尋到《東京喰種》等相關內容，且該模式並非強制啟用，用戶只需輸入密碼即可關閉，形同虛設。

相關話題也迅速登上熱搜引起熱議，不少網友認為，「平台擦邊的該管的不管，色情廣告不管、未成年不管，一部動漫追著殺」、「抓小放大是吧？毒教材不管，毒教師不管，強姦犯不管，年齡小的罪犯不管，年齡大的罪犯不管，一部動漫追殺多少年了」、「能不能去管管毒教材a被AI換臉受傷的人」、「這麼多年了，還在玩十年前的那一套，整這麼沒用的，擦邊舞蹈你不如封了」、「其實這真沒啥，還是管管短片的擦邊，再來管這吧」。還有網友嘲諷官方，「都去看喜羊羊與灰太郎吧」