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板橋爆醫療性侵案！語言治療師涉侵犯8童　最小竟是學齡前幼童

▲▼ 新北市議員黃淑君昨議會中質詢時揭露板橋區某語言治療師的狼行，共有8名孩童受害 。（圖／ 新北市議員黃淑君辦公室提供）

▲新北市議員黃淑君昨議會中質詢時揭露板橋區某語言治療師的狼行，共有8名孩童受害 。（圖／ 新北市議員黃淑君辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市板橋區爆醫療性侵案件，民進黨籍市議員黃淑君7日質詢時，揭發板橋區板橋某間診所的陳姓語言治療師，長期在診間對身心障礙孩童進行猥褻與性侵，最小的甚至有學齡前的幼童；該診所事後發聲明致歉，並強調已與該名治療師終止合作關係。新北市政府警察局長方仰寧證實，治療師已遭羈押，現有8名孩童受害，他鼓勵其他受害人出面報案。

黃淑君在質詢時表示，板橋某診所的語言治療師，長時間在治療室內侵犯有語言障礙的孩童，根據家長投訴，從保存期僅3個月監視畫面來看，可能有10多名孩童受猥褻、性侵等侵犯，許多是未成年，甚至學齡前的幼童。問新北警對此案的處置，以及社會局可如何協助受害者及其家屬？若判決屬實，衛生局對此有無開罰手段？

社會局長李美珍表示，市府會協助受害者及家屬製作筆錄，如有法扶、諮商需求，均有資源可提供協助；衛生局長陳潤秋說，此惡行天理不容，該案現在已將嫌疑人收押、司法單位偵查中，如判決屬實，當事人如為自行開業，衛生局可予以停業停照。

方仰寧表示，警方在接獲報案後，第一時間就報請檢察官指揮偵辦，隔天就去搜索，檢察官複訊後聲請羈押，法院也立即裁准羈押，目前有8名孩童受到侵犯。希望若有人也受害能出面報案。

黃淑君呼籲，新北市政府應負起主動調查責任，擴大清查範圍，請衛生局、社會局立即要求該診所提供該治療師自到職日起所有接觸過的個案名單，並主動聯繫每一位個案家長。許多兒童無法自行表達受害事實，亦難以驗出明確身體傷害，僅依家長主動反應或報警，實難以全面發現受害者。

黃淑君認為，該案不僅關乎單一治療師之責任，更攸關全市兒童之安全與家長信賴，懇請市政府以保護兒童為最高原則，立即採取積極作為，勿讓任何可能受害之孩子及其家庭求助無門。
 

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