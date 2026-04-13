陸村民「拉繩攔路」致13歲少年騎車遭斷喉　轉院北京搶救仍在ICU

▲河南沁陽有村民「拉繩攔路」，造成一名13歲少年騎車時遭斷喉。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

河南沁陽一名13歲少年日前在騎車時，途經一處村莊，未注意到有村民在路中央拉出一條繩索攔路，遂遭繩索割傷頸部，導致氣管與食道破裂重傷，經轉院至北京搶救後，目前仍在加護病房（ICU）治療，醫院正研擬手術方案，後續醫療費用龐大，引起大陸社會及各方福利機構關切。

《極目新聞》報導，近日，因騎車被繩索割喉的河南沁陽13歲男孩引發網友關注。4月13日，從男孩家屬處了解到，男孩已轉往北京兒童醫院治療。目前醫生正在制定手術方案，且後續花費將非常大。

▲少年氣管、食道皆破裂，仍有生命危險。（圖／翻攝極目新聞）

少年母親郝女士表示，孩子最初在鄭州一附院治療，昨（12）日轉入北京兒童醫院，目前仍在ICU觀察，專家團隊正進行會診以制定手術方案，「自己眼睛患有黃斑水腫，每月必須打一次針進行治療。這幾天一直在哭，視力受到嚴重影響，已經看不清手機上的字，生活非常不便。」

郝女士指出，醫師尚未給出明確診療金額，但已告知後續支出將十分龐大，家屬已透過募資平台籌款，並對外界捐助表達感謝。沁陽市柏香鎮政府人員則表示，官方慈善資金已介入協助，並發起捐款倡議，動員各村支援，「男童家庭為低收入戶，家中兩名孩子仍在就學，過去亦曾接受民政救助。」

據悉，這起事件發生於4月4日，男童騎車前往補習途中，被一名村民為阻擋通行而拉設的繩索纏住頸部，造成嚴重割傷。事故發生後，涉事者曾支付1萬元人民幣，但目前醫療費已超過20萬元，家屬則因積蓄用盡向親友借款應急。