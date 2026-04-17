桃園首例！Polymarket開2026選舉賭盤　1賭客入境秒被逮

▲桃園地檢署指揮桃園、金門刑警大隊偵辦境外平台，針對年底九合一選舉開賭盤。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署日前獲報境外去中心化預測平台「Polymarket」，針對今年年底九合一選舉開設賭盤，以「2026年臺灣地方選舉：黨內優勝者」為標的，誘使民眾以虛擬貨幣下注，昨（16）日在桃園機場查獲入境的廖姓賭客到案，檢警專案小組正深入追查幕後犯罪事實，展現檢警積極查察選舉不法、淨化選風之堅定決心。

▲桃園檢警專案小組查出下注賭盤內容。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署日前接獲金門縣警局刑事警察大隊、桃園市警局刑事警察大隊提報境外去中心化預測平台「Polymarket」開設今年11月28日九合一地方選舉之選舉賭盤，並以「2026年臺灣地方選舉：黨內優勝者」為標的，誘使不特定民眾以虛擬貨幣投注選舉結果之情資。

桃園地檢署檢察長張春暉高度重視，指派檢察官林奕瑋指揮金門、桃園刑事警察大隊組成專案小組追查，循線發現廖姓賭客透過虛擬貨幣下注，利用網際網路以縣市長政黨選舉結果為標的賭博財物，專案小組於昨日趁廖男自境外返國在桃園機場入境時查獲到案。

▲桃園檢警專案小組查出賭盤平台下注內容。（圖／桃園地檢署提供）

專案小組查出，該選舉賭盤係以今年舉辦的縣市長選舉各政黨總席次結果為標的，投注網站係PK賭盤，網站平台抽取入、出金手續費，平台由不特定人下注，例如下注某黨『是』在115年臺灣地方選舉中贏得最多的地方政府首長席次，其賠率則由下注某黨『非』在115年地方選舉中贏得最多的地方政府首長席次之本金支付，反之亦然。

此外，賭盤平台每日浮動訂定雙方賠率與每一注本金大小，即勝負雙方賠率互為倒數，每一注多寡亦由勝率決定，該賭盤以「USDC」（定錨美元匯率穩定幣，1個USDC價值等於1美元）之虛擬貨幣作為投注籌碼。足見該平台係以我國地方選舉結果作為賭博標的，藉由虛擬貨幣投注及境外平台操作模式規避查緝，動搖選舉之廉潔與公平性與公正性，操弄民主選舉制度。

桃園地檢署強調，依公職人員選舉罷免法第103之1條規定，不論線上或線下，參與選舉賭盤最高可處6個月有期徒刑；經營者最高可處5年有期徒刑，另有不法所得（含虛擬資產），將一律依法沒收。民眾勿心存僥倖，以身試法。科技犯罪雖隱密，但必留痕跡，眾若發現非法虛擬資產投注網站或群組，儘速向檢警舉報，讓選舉回歸公共政策的理性競爭。