台南凌晨驚悚車禍3傷！　「有人甩飛橋下」現場照片曝光

▲台南凌晨驚悚車禍！1人被甩飛橋下、1人受困車內。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良、柯沛辰／台南報導

台南市麻豆台84線14日凌晨發生驚悚車禍，造成3人受傷，其中一名傷者受困車內，另一名傷者則因強大撞擊力道，被甩飛至橋下。消防獲報到場搶救，目前仍在搜救中。至於事故原因，尚待釐清。

台84線東向深夜傳事故 麻豆分隊趕抵救援

消防局14日凌晨1時51分許接獲報案，台84線16.1公里東向道路發生不明原因車禍，立即派遣人車趕往救援。麻豆分隊抵達時，初步確認共3人受傷，其中1人受困車內，另有1人因強大撞擊力道被拋飛至橋下。

車體嚴重變形 消防分頭搜救

由於車禍撞擊力道猛烈，不僅車體嚴重變形，還有傷者被甩出車外跌落橋下。為此，消防人員分頭搶救，一方面協助受困傷者脫困，另一方面也緊急下橋搜尋並救援墜落傷者。

消防出動8車15人 2名傷者仍待送醫評估

消防局此次共出動各式救援車輛8車、15人前往現場支援，由麻豆分隊長擔任指揮官統籌救援行動。經初步評估，3名傷者中1人傷勢較輕，其餘2人傷勢仍待進一步送醫檢查。

事故原因與責任歸屬 仍待警方後續調查

至於確切事故原因及相關責任歸屬，仍待警方調查釐清。警方呼籲用路人，深夜行車切勿疲勞駕駛或超速，以免釀成無法挽回的悲劇。