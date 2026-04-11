埔里福興綠行動嘉年華4／18登場　無痕野餐日即起開放報名

▲埔里福興綠行動嘉年華4月18日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026埔里福興溫泉區綠行動嘉年華活動將於4月18日登場，縣府觀光處表示，此次整合「無痕野餐」、「百K自行車小鎮漫遊」及「南投觀光規劃成果展」等3大主題，其中「無痕野餐日」已開放報名，邀請全國民眾在綠意環境中參與走訪、深化永續觀光理念。

縣府9日召開宣傳記者會，觀光處長陳志賢表示，此次活動內容涵蓋無痕野餐體驗、蔬食市集、音樂展演，並結合減碳與源頭減廢理念設計闖關體驗活動、提供1200份好禮，單車騎行、觀光規劃成果展等多元活動形式；另特別推出原價999元的限量300份雙人野餐包，優惠價250元，內含南投知名品牌Feeling18冠軍生吐司、可可椪柑蛋糕、蛋白餅及氣泡水，並加贈精美野餐墊。

「2026南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」首場活動也將同步登場，路線自福興溫泉遊客中心出發至鯉魚潭風景區、環潭後原路折返，並結合NSTC南投永續旅遊行動優質店家設置集章點，讓車友在騎行過程中飽覽埔里景點、走訪在地店家。

而經縣府4年籌畫的「南投縣觀光發展細部規劃成果發表會」，也將於4月18日至19日在福興溫泉區農特產展售中心展出，以「看見南投未來的旅遊風景」為主題，持續整合在地自然、人文與產業資源，導入智慧觀光與永續發展策略，積極推動「南投 ALL About Taiwan」品牌，完整呈現南投七大觀光旅遊軸及未來發展藍圖，縣府也將前往埔里鎮內10所國中小學宣導綠色永續概念。

縣府觀光處指出，希望藉本次活動融合在地特色與永續價值，將福興溫泉區打造為全國永續旅遊的重要示範基地，民眾可至「樂旅南投」粉絲專頁查詢相關活動資訊。