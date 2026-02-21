　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

釋出陸配紀錄片遭嗆大外宣　王志安曝心聲：民主不是通過打倒對手實現

▲ 王志安。（圖／翻攝自Facebook／王志安）

▲王志安。（圖／翻攝自Facebook／王志安）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委李貞秀近日深陷國籍爭議，陸配議題引起討論。前央視記者王志安17日則釋出一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片訪問李貞秀等多位陸配，遭網友批評是中國大外宣、特務。對此，王志安20日回應，陸配在台灣的命運，是否存在系統性歧視，才是真正值得深入討論的問題，海外中文社群劣質化的表現忽視問題，熱衷於意識形態層面的話語權建構，「就算你們是正牌的反共義士，也請關注身邊每個群體遭遇的非正義，也請為這些人的利益發聲。民主不是通過打倒對手實現的」。

前央視記者王志安17日開始於YT頻道發布由李波導演的一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片，針對38萬在台陸配近日遭遇的國籍議題，片中訪問了5位陸配，包括投入政壇的民眾黨立委李貞秀、前南投縣議員史雪燕等人，分享他們的心聲。但卻在話題延燒後，遭到許多網友批評王志安是中國大外宣、特務等語。

對此，王志安於社群平台X回應，近期討論自己是不是特務大外宣的群體，自己看幾乎對拍攝的節目都沒什麼興趣。在自己看來，陸配在台灣的命運，是否存在系統性歧視，如何看待他們今天在台灣社會的遭遇，這才是在公共平台真正值得深入討論的問題。

王志安表示，討論誰是大外宣、特務、誰是正宗的民主、正牌的反共，就是在討論「主義」。自己一直認為討論「主義」沒有意義，是海外中文社群劣質化的表現——忽視問題，而熱衷於意識形態層面的話語權建構。

王志安直言，「就算你們是正牌的反共義士，也請關注身邊每一個群體遭遇的非正義，也請為這些人的利益發聲。民主社會的踐行，正是在這些點滴進步中逐漸實現，而不是通過打倒對手實現的」。

「總有人說，我們比中共做得好，不信來試試」。王志安認為，其實，不用代替中共，在海外，就可以為中共做一個表率，各位可以踐行社區自治，可以維護言論自由，可以為弱勢群體提供救濟，可以為在地的華裔爭取合法的權利。

王志安強調，「如果做到這些，境內的人自然會視你們為燈塔，即便你們手中沒有權力，也自有道德的感召」。

●還想看更多...

►陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

►陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

►現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益
台旅客2星負評狠批！　日旅館罕見反擊揭真相
男星老家遇大火「愛犬喪命」忍痛繼續拍　金馬獎座燒到全黑
台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇
慘繳3.1億關稅！　美玩具商轉頭扳倒川普關稅
陳妍希離婚1年回台過年！　42歲素顏真面目現形

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普徵收關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益

賴清德從政救11人　陳佩琪自曝機上救人往事：當醫生35年僅這麼1次

釋出陸配紀錄片遭嗆大外宣　王志安曝心聲：民主不是通過打倒對手實現

嗆聲民眾遭志工拿糖塞嘴　黃國昌：民進黨支持者情緒性謾罵

川普關稅遭否決　黃國昌喊話賴清德：不失為重新調整的好時機

綠支持者頻鬧場嗆黃國昌　最強菜農酸：只是表現是民進黨忠誠舔狗

與松信有這層關係！許甫出身空軍家庭　過年回憶軍旅這滋味

春節動次動！　賴清德身穿藍白衣與李洋一同大跳健康操

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

川普徵收關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益

賴清德從政救11人　陳佩琪自曝機上救人往事：當醫生35年僅這麼1次

釋出陸配紀錄片遭嗆大外宣　王志安曝心聲：民主不是通過打倒對手實現

嗆聲民眾遭志工拿糖塞嘴　黃國昌：民進黨支持者情緒性謾罵

川普關稅遭否決　黃國昌喊話賴清德：不失為重新調整的好時機

綠支持者頻鬧場嗆黃國昌　最強菜農酸：只是表現是民進黨忠誠舔狗

與松信有這層關係！許甫出身空軍家庭　過年回憶軍旅這滋味

春節動次動！　賴清德身穿藍白衣與李洋一同大跳健康操

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

超多人沒睡好？大票驚+1「4、5點就睡不著」：初五集體失眠

川普徵收關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益

川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

萬華養生館「按摩師與男客性交易」　重操舊業遭斷水電

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

昨類流感腹瀉就診2306人次「比初三降34%」　疾管署：疫情平穩

部桃醫院腦中風取栓逾百例　建立完整急性腦中風治療體系

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」　4月正式下線

【會中毒不要啊】父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主驚：有農藥

政治熱門新聞

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

川普關稅遭最高院否決　賴士葆喊撤回ART協議

國民黨前立委李乙廷離世享壽71歲

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

回擊鬧場民眾「凶狠臉」遭酸　林子宇：祝新年快樂已是我最大風度

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

硬仗！民進黨北市議員初選「32搶25」　2選區爆炸、新人卡位戰

川普對等關稅被判違法　林濁水：台美協議肯定在下階段發揮正面作用

大混戰！　藍士林北投議員新人布局「3+2」

賴清德昨PO講冷笑話片　陳佩琪今提「青蛙蟾蜍結婚故事」：我也學著講

不滿對等關稅違法「川普加徵全球10%」　蔡正元預言結局：病急亂投醫

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

更多熱門

相關新聞

民眾遭志工拿糖塞嘴　昌：民進黨支持者不理性

民眾遭志工拿糖塞嘴　昌：民進黨支持者不理性

民眾黨主席黃國昌昨日到彰化縣走春，在二林鎮被一名歐吉桑尾隨嗆聲「臭豎仔嘿嘿嘿」，民眾黨先大聲回應「新年快樂」，後來一名扮演財神爺的志工卻拿糖要堵住他的嘴，引發熱議。黃國昌今（21日）受訪回應，自己沒有親眼看到昨天具體的互動狀況，但過年時間遇到民進黨的支持者用不理性、情緒性字眼謾罵，都希望過年說好話、做好事，沒要製造任何衝突；黃國昌還感慨台灣社會撕裂太嚴重，「想藉由對立跟衝突來謀取政治利益，對台灣絕對是傷害！」

川普關稅遭擋　黃國昌建議賴清德重新調整

川普關稅遭擋　黃國昌建議賴清德重新調整

綠支持者頻鬧場嗆黃國昌　最強菜農酸：只是表現是民進黨忠誠舔狗

綠支持者頻鬧場嗆黃國昌　最強菜農酸：只是表現是民進黨忠誠舔狗

川普對等關稅被判違法　林濁水：台美協議肯定在下階段發揮正面作用

川普對等關稅被判違法　林濁水：台美協議肯定在下階段發揮正面作用

點名中國！高市宣示修訂安保3文件

點名中國！高市宣示修訂安保3文件

關鍵字：

王志安史雪燕李貞秀上官亂陸配民進黨中國紀錄片

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普宣布加徵10%全球關稅

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面