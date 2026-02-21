釋出陸配紀錄片遭嗆大外宣　王志安曝心聲：民主不是通過打倒對手實現

▲王志安。（圖／翻攝自Facebook／王志安）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委李貞秀近日深陷國籍爭議，陸配議題引起討論。前央視記者王志安17日則釋出一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片訪問李貞秀等多位陸配，遭網友批評是中國大外宣、特務。對此，王志安20日回應，陸配在台灣的命運，是否存在系統性歧視，才是真正值得深入討論的問題，海外中文社群劣質化的表現忽視問題，熱衷於意識形態層面的話語權建構，「就算你們是正牌的反共義士，也請關注身邊每個群體遭遇的非正義，也請為這些人的利益發聲。民主不是通過打倒對手實現的」。

前央視記者王志安17日開始於YT頻道發布由李波導演的一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片，針對38萬在台陸配近日遭遇的國籍議題，片中訪問了5位陸配，包括投入政壇的民眾黨立委李貞秀、前南投縣議員史雪燕等人，分享他們的心聲。但卻在話題延燒後，遭到許多網友批評王志安是中國大外宣、特務等語。

對此，王志安於社群平台X回應，近期討論自己是不是特務大外宣的群體，自己看幾乎對拍攝的節目都沒什麼興趣。在自己看來，陸配在台灣的命運，是否存在系統性歧視，如何看待他們今天在台灣社會的遭遇，這才是在公共平台真正值得深入討論的問題。

王志安表示，討論誰是大外宣、特務、誰是正宗的民主、正牌的反共，就是在討論「主義」。自己一直認為討論「主義」沒有意義，是海外中文社群劣質化的表現——忽視問題，而熱衷於意識形態層面的話語權建構。

王志安直言，「就算你們是正牌的反共義士，也請關注身邊每一個群體遭遇的非正義，也請為這些人的利益發聲。民主社會的踐行，正是在這些點滴進步中逐漸實現，而不是通過打倒對手實現的」。

「總有人說，我們比中共做得好，不信來試試」。王志安認為，其實，不用代替中共，在海外，就可以為中共做一個表率，各位可以踐行社區自治，可以維護言論自由，可以為弱勢群體提供救濟，可以為在地的華裔爭取合法的權利。

王志安強調，「如果做到這些，境內的人自然會視你們為燈塔，即便你們手中沒有權力，也自有道德的感召」。

