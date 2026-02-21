嗆聲民眾遭志工拿糖塞嘴　黃國昌：民進黨支持者情緒性謾罵

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨日到彰化縣走春，在二林鎮被一名歐吉桑尾隨嗆聲「臭豎仔嘿嘿嘿」，民眾黨先大聲回應「新年快樂」，後來一名扮演財神爺的志工卻拿糖要堵住他的嘴，引發熱議。黃國昌今（21日）受訪回應，自己沒有親眼看到昨天具體的互動狀況，但過年時間遇到民進黨的支持者用不理性、情緒性字眼謾罵，都希望過年說好話、做好事，不要製造任何衝突；黃國昌還感慨台灣社會撕裂太嚴重，「想藉由對立跟衝突來謀取政治利益，對台灣絕對是傷害！」

今天是大年初五，黃國昌上午到中和烘爐地參拜、發送發財金前接受媒體聯訪，對於昨天在彰化遇到民眾嗆聲，被志工用糖果塞嘴巴，民眾黨是會否加強與民眾應對？黃國昌說，昨天在彰化，志工朋友跟民眾具體的互動情況，「老實說我並沒有親眼看到」，但民眾黨立場非常清楚，大罷免已經結束，過去這1年，民進黨撕裂社會，造成社會對立跟衝突，這樣的舉動應該停止。

黃國昌指出，不同的政治立場，彼此互相尊重，好好理性溝通討論，用這種謾罵性的字眼，過年期間當中對著志工進行謾罵，甚至咆哮，這不是很好的舉動，但不管怎樣，「我們向來就事論事，我們應對時候都是用理性、溫和的態度」，絕大多數志工回應時，都是祝對方新年快樂，沒有回罵或有其他情緒性字眼。

面對過年跑活動接二連三被嗆聲，心情上會不會受到影響？黃國昌則說，其實心情倒沒有受到什麼特別的影響，因為這種情緒其實從去年就一直累積、延續到今年，比較感慨的是台灣社會怎麼會被撕裂這麼嚴重，就像民眾黨前主席柯文哲說賴清德為什麼要把台灣搞得四分五裂，難道民進黨真的希望台灣社會剩下互相謾罵跟叫囂？怎樣弭平社會傷痕，降低對立衝突，好好就事論事來討論公共政策，這才是台灣目前需要的。

至於之前有藍白共同政見計畫，是否有跟藍營繼續進行接觸？黃國昌說，政見都按部就班推出，下禮拜開工後又會有新的政見發表會，跟國民黨的共同政見，「我們還是持續地進行交換意見跟溝通，大部分都已擬定，就看挑雙方都認為適當的時間點，共同向台灣社會報告。