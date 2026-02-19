　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

 

記者郭運興／台北報導

近日陸配從政國籍爭議延燒，民眾黨立委李貞秀也深陷爭議恐遭解職，李貞秀則公開授權陸委會代為全權辦理放棄對岸國籍，陸委會則表示，不會代任何人去辦理相關的程序。對此，前央視記者王志安17日釋出一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片，李貞秀也現身分享心聲，她表示，執政黨帶頭發起的大罷免讓陸配族群承受很大壓力，如果通過不知道會推出什麼樣封殺陸配的法案，還好大失敗，陸配族群大家現在都有一個信念，絕對不能退，「因為我這一步退了，整個陸配未來在台灣的政治前途或是任何的公職之路，永無出頭之日，所以我不會退」。

前央視記者王志安17日開始於YT頻道發布由李波導演的一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片，針對38萬在台陸配近日遭遇的國籍議題，片中訪問了5位陸配，包括投入政壇的民眾黨立委李貞秀、前南投縣議員史雪燕等人，分享他們的心聲。

19日釋出的紀錄片下集，李貞秀也分享，「我們黨雖然是在野黨，可是經常會認為說整個國家哪些地方，執政黨不做的，我們也會把它拿起來做，朝野一起努力，像是組成一個防災指揮中心的設立，這種事情其實是看不到掌聲光環的，可能就是默默在做、在推動，不覺得很可笑嗎？現在變成在野黨在做執政黨的事情」。

李貞秀也提到，726跟823執政黨帶頭發起的大罷免讓他們大失敗，現在想想那時候陸配族群承受很大的壓力，就覺得如果大罷免通過不知道會推出一些什麼樣的限制、封殺陸配公民權益的法案，還好大罷免大失敗，目前還是在野保持多數，可以防範賴政府在瘋狂的邊緣，至少還是要在中華民國憲法的框架來做。

李貞秀強調，陸配族群大家現在都有一個信念，絕對不能退，「因為我這一步退了，整個陸配未來在台灣的政治前途或是任何的公職之路，甚至會一直反覆到沒有了，永無出頭之日，所以我不會退」，目前很期待2月就任之後，那個時候國際都在看她在立院怎麼質詢。

▼《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

▲▼《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險
史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看
《富爸爸》作者預警　史上最大股市崩盤
大年初三命案！　男遭4人痛毆倒地2小時亡
陳晨威辣妻曬「渾圓孕肚照」：看起來像大肚魚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

參選爆炸！松信議員藍新人恐6搶2　「學姐」王鴻薇、徐巧芯給建議

基隆囡仔連線參拜！　張惇涵爆：童子瑋為爭市民福祉「電話打不完」

過完年後黨團總召選舉登場　蔡其昌：相信會是很好的結果

藍營大老撮合陳柯另類同框　賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

林亮君首度黨內初選挑戰　再「盧」蔡其昌站台發福袋

賴清德點名陳其邁「幫忙中央」　陳冠安解讀：防2026逼宮危機

未來還要走更長遠的路！　家屬曝陳光復最新病況：生命徵象穩定好轉中

中華隊恐面對山本由伸　蔡其昌：投手也有投不好的時候

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

參選爆炸！松信議員藍新人恐6搶2　「學姐」王鴻薇、徐巧芯給建議

基隆囡仔連線參拜！　張惇涵爆：童子瑋為爭市民福祉「電話打不完」

過完年後黨團總召選舉登場　蔡其昌：相信會是很好的結果

藍營大老撮合陳柯另類同框　賴清德暗示下一步⋯陳其邁給答案

林亮君首度黨內初選挑戰　再「盧」蔡其昌站台發福袋

賴清德點名陳其邁「幫忙中央」　陳冠安解讀：防2026逼宮危機

未來還要走更長遠的路！　家屬曝陳光復最新病況：生命徵象穩定好轉中

中華隊恐面對山本由伸　蔡其昌：投手也有投不好的時候

國5北上「紫爆」時速剩10公里　預估塞到凌晨3點

除夕到初三都待婆家！人妻嘆「婚後討厭過年」曝原因　網：要反抗

凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻：怎麼一副得意樣子

AI疑慮升溫！今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險

刮刮樂中1萬她收進錢包！男友失望「若我有中一定分妳」網吵翻

新春感受原民力量　科博館《鄒．自然博物》登場

捕魚苗苦讀成台大博士！泰博董座陳朝旺報答枋山...豪發690萬紅包

動物園遊客「亂丟橘子」餵猩猩！　被警告還假裝沒聽見

大型家具該如何清潔？無毒教母教妙招：省好幾千元

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

【總統遭波及】賴清德參拜慘遭吐一身　主委染諾羅摀嘴擋不住

政治熱門新聞

影／陳佩琪連2天諷單身狗　賴清德PO冷笑話片！第一夫人亮相

陳光復最新傷況曝　昏迷指數「從5往上升」

賴清德拜廟遇婦人昏倒　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

蔡上機預言2026台海恐爆「類戰爭」藍白贏反救賴清德

美國智庫才放話「擋國防取消綠卡」　矢板明夫：風向立刻變了

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

初三大火　南港垃圾掩埋場突發火災「濃煙竄天」搶滅中

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

柳采葳合體陳菁徽　換上泳裝挑戰「水中飛輪」

賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

日學者分析中共特性：台灣被統一會先整肅國民黨　承諾隨時可推翻

命理師示警名字有「文、哲」2026官司纏身　柯文哲PO一張照幽默回應

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

更多熱門

相關新聞

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

近日民眾黨立委李貞秀深陷國籍爭議，而早在去年年初前南投縣議員的陸配史雪燕卸下議員身分已2年，遭內政部認定未在就職前辦理放棄中國大陸國籍，以違反國籍法溯及解除議員公職。對此，前央視記者王志安17日釋出一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片，史雪燕哽咽表示，自己如果不合法，一開始為什麼不解職？可以直接讓她不符合資格不可以參選，如果政府要求她放棄國籍，是不是要跟告訴小老百姓流程怎麼走，但政府直接把球丟給陸配，「但我要如何放棄？其實就是政治迫害，修理我們給大陸看」，陸配在兩岸政治角力下，這個群體人人自危，變成了

基隆囡仔連線參拜！　張惇涵爆：童子瑋為爭市民福祉「電話打不完」

基隆囡仔連線參拜！　張惇涵爆：童子瑋為爭市民福祉「電話打不完」

白宮帳號將台灣與中國並列還秀國旗　綠委：視台灣為獨立國家夥伴

白宮帳號將台灣與中國並列還秀國旗　綠委：視台灣為獨立國家夥伴

中駐聯合國代表喊話日：干預台灣，必迎頭痛擊

中駐聯合國代表喊話日：干預台灣，必迎頭痛擊

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

關鍵字：

王志安史雪燕李貞秀國籍陸配民進黨中國內政部

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

對另一半斤斤計較星座Top 3

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面