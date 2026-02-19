現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

記者郭運興／台北報導

近日陸配從政國籍爭議延燒，民眾黨立委李貞秀也深陷爭議恐遭解職，李貞秀則公開授權陸委會代為全權辦理放棄對岸國籍，陸委會則表示，不會代任何人去辦理相關的程序。對此，前央視記者王志安17日釋出一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片，李貞秀也現身分享心聲，她表示，執政黨帶頭發起的大罷免讓陸配族群承受很大壓力，如果通過不知道會推出什麼樣封殺陸配的法案，還好大失敗，陸配族群大家現在都有一個信念，絕對不能退，「因為我這一步退了，整個陸配未來在台灣的政治前途或是任何的公職之路，永無出頭之日，所以我不會退」。

前央視記者王志安17日開始於YT頻道發布由李波導演的一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片，針對38萬在台陸配近日遭遇的國籍議題，片中訪問了5位陸配，包括投入政壇的民眾黨立委李貞秀、前南投縣議員史雪燕等人，分享他們的心聲。

19日釋出的紀錄片下集，李貞秀也分享，「我們黨雖然是在野黨，可是經常會認為說整個國家哪些地方，執政黨不做的，我們也會把它拿起來做，朝野一起努力，像是組成一個防災指揮中心的設立，這種事情其實是看不到掌聲光環的，可能就是默默在做、在推動，不覺得很可笑嗎？現在變成在野黨在做執政黨的事情」。

李貞秀也提到，726跟823執政黨帶頭發起的大罷免讓他們大失敗，現在想想那時候陸配族群承受很大的壓力，就覺得如果大罷免通過不知道會推出一些什麼樣的限制、封殺陸配公民權益的法案，還好大罷免大失敗，目前還是在野保持多數，可以防範賴政府在瘋狂的邊緣，至少還是要在中華民國憲法的框架來做。

李貞秀強調，陸配族群大家現在都有一個信念，絕對不能退，「因為我這一步退了，整個陸配未來在台灣的政治前途或是任何的公職之路，甚至會一直反覆到沒有了，永無出頭之日，所以我不會退」，目前很期待2月就任之後，那個時候國際都在看她在立院怎麼質詢。

▼《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／王志安）