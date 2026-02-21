川普對等關稅被判違法　林濁水：台美協議肯定在下階段發揮正面作用

▲川普（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國最高法院20日裁定，總統川普針對全球各國的對等關稅政策違法。對此，前立委林濁水今（21日）表示，川普肯定不會因此就範，還有其他關稅備案，將來眾國肯定還要再陪川普劇烈折騰一番。他也強調，台灣談成的「對美出超國中最佳」關稅協議和投資MOU仍有價值，肯定會在下一階段的折衝中發揮正面作用。

林濁水表示，川普的關稅美夢是全球眾國的惡夢，集全球眾國之力不能奈川普，可見美國的強大超乎眾東升西降論者的想像。

林濁水表示，只是今天有辦法成為川普的惡夢的竟是手無寸鐵的美國最高法院，出手強調課關稅權是國會的，不是總統的。

林濁水說，豈不怪哉，總統制不是總統最大總統說了算？為什麼總統制原始典範國家，決定課稅權力在國會不在總統？為什麼最高法院站在國會那邊不在總統這邊？

林濁水認為，只是川普肯定不會因此就範。如果《國際緊急經濟權力法》川普不能用，川普說還有其他關稅備案，例如232、122、301等等武器，沒原案好用，但是將來眾國肯定還要再陪川普劇烈、辛苦大大折騰一番不可。

最後，林濁水強調，在這情境下，台灣談成的「對美出超國中最佳」關稅協議和投資MOU還有價值？有，肯定會在下一階段的折衝中發揮正面作用。

▼林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）