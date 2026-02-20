　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

點名中國脅迫！高市早苗施政演說「宣示修訂安保3文件」

▲▼ 日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本首相高市早苗20日在眾議院發表施政方針演說時，直言日本正處於「二戰後最嚴峻」的安保環境，點名中國在周邊海域的軍事活動、北韓提升核飛彈能力、烏俄戰爭等情勢，並且宣示今年內修訂安保3文件。

高市在演說中警告，「國家競爭日益激烈、複雜化、常態化，我們熟悉的自由開放國際秩序正劇烈動搖，我國正面臨戰後最嚴峻且複雜的安保環境。」

她特別提到，中國在日本周邊擴大軍事活動，在東海與南海「以力量或威壓，試圖片面改變現狀」，北韓不斷提升核武與飛彈能力，俄羅斯對烏克蘭的侵略尚未停歇，更點出上述3國之間的軍事合作與交流。

在此情況下，高市認為日本必須獨立思考，掌握發展方向，「以外交與防衛為車之兩輪，守住我國的獨立與和平。與此同時，在對立日益深化的世界裡，引導走向開放與協調，積極扮演讓日本與世界共繁的角色」。

▲▼中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

▲中國海警船多次在日本實際控制的釣魚台列嶼（尖閣諸島）附近出沒。（圖／達志影像）

在對中關係方面，高市形容中國是「重要鄰國」，將持續推動「戰略互惠關係」，致力建構「具建設性且穩定的關係」。她指出，正因雙方都存在各種課題，所以更需要保持溝通，從國家利益角度出發，冷靜且適當地應對。

在經濟方面，高市警告，部分國家透過掌控供應鏈上游資源，對其他國家展開經濟威脅。日本將與志同道合的國家合作，重建不依賴特定國家的供應鏈，以確保戰略自主性與不可或缺性，具體措施包括支援海底電纜等關鍵基礎設施、強化經濟安保相關投資、創立「日版CFIUS」（對日外國投資委員會）等。

高市也宣示，將在今年內提前修訂安保3文件，從根本推動防衛力強化，包括航空自衛隊改編為航空宇宙自衛隊、設立由首相主持的「國家情報會議」、內閣情報調查室升格為「國家情報局」，以強化情報統合能力、防範外國干預。

02/18 全台詐欺最新數據

點名中國脅迫！高市早苗施政演說「宣示修訂安保3文件」

