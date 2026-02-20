陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委李貞秀近日深陷國籍爭議恐遭解職，陸配國籍議題也持續引起討論。對此，前央視記者王志安17日釋出一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片，陸配作家「上官亂」也現身分享心聲，今年有各種的獵巫，把陸配店舖全部弄到紅色店家指南，呼籲大家抵制，自己截圖時已經1000多家了，她也秀出截圖，更有極端綠營支持者，在留言區說可不可以合法獵殺陸配，她感嘆這就跟納粹時期對猶太人一樣。但她也強調，自己對台灣還是很有信心的，這個社會的韌性、有它的平衡機制，最終可能會慢慢地給陸配一些公道。

前央視記者王志安17日開始於YT頻道發布由李波導演的一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片，針對38萬在台陸配近日遭遇的國籍議題，片中訪問了5位陸配，包括投入政壇的民眾黨立委李貞秀、前南投縣議員史雪燕等人，分享他們的心聲。

紅色店家指南、獵殺陸配留言 就像納粹時期對待猶太人

19日釋出的紀錄片下集，陸配作家、YouTube「上官亂」也現身其中，她表示，現在地緣政治衝突最嚴重，「我們是替罪羊」，今年在網路上有各種各樣的獵巫，把陸配的店舖全部弄到一個名單裡面，什麼紅色店家指南，跑到Google地圖上，呼籲大家抵制

上官亂表示，自己覺得這個事情就跟納粹時期對猶太人一樣，猶太人的商店都會被標註六角星，叫所有德國人抵制，現在已經很接近了。

上官亂也秀出截圖指出，當時紅色店家指南有400多家，後來自己截圖的時候更已經是1000多家了，現在終於這個截圖已經沒有了。她也指出，有些店被列入進來名單竟是「簡體支語、菜單招牌都支那簡體字、門口有簡體字、支國風格」，台灣人開的都不行，連風格都不行，海底撈也全部被列入。

上官亂認為，為什麼這些網友敢這樣肆無忌憚汙名化陸配？有一個很重要的原因，以前他們陸配很憧憬台灣行政中立，不管政黨怎麼輪替、行政單位永遠可以不搭理政黨，但是現在發現自己錯了，自己還是對台灣不了解，所有行政部門換了一個總統後，因為閣員是總統直接指派的，這樣行政部門其實還是沒辦法中立，就像今年大家看內政部、陸委會，對陸配群體的整個態度是不一樣的。

上官亂提到，有那麼多綠營支持者、極端綠營支持者，在留言區說可不可以合法獵殺陸配，她也秀出「建議立法讓台灣人合法獵殺中配」、「怎樣殺陸配」的截圖，下面還有人認同，民眾黨立委李貞秀的留言區更出現「像你們這種陸配就應該像猶太人被大屠殺」、「看到留言怎樣殺中配就放心了」等留言。

不認為台灣已反轉成對陸配不友好的社會 因為大罷免發現原來沉默多數分得清是非

上官亂強調，今年整個陸配群體其實都是處於一個非常自我審查的狀態，以前陸配都會說，尤其馬英九時期，那時候對台灣有很多嚮往、可以隨便罵總統、有選票多夢幻，但是沒想到現在選舉結果也可以隨時推翻，他們還是會大罷免。

上官亂說，所以自己開始審視過去的自己，開始發現過去很多時候把遇到的問題，包括階段性問題、地緣政治問題、時代性問題、甚至是文化背景不同的問題，過度簡化為制度的問題，以為有了選票、政黨輪替就可以解決問題，但現在來看其實美國、台灣都有自己的問題沒有解決，台灣的地緣政治問題不是政黨輪替就能解決，其實還有中美關係博弈才能解決，台灣現狀是冷戰東西方陣營對峙的產物，自己會從這個角度去看待。

上官亂感嘆，為陸配呼籲不是自己生活的全部，也不是研究話題的全部，但是為陸配陣營出來講話的人真的太少了，敢像她這樣講話的人也太少了。對台灣濾鏡有沒有碎掉？以前那種不切實際的濾鏡肯定要碎掉，因為本來就是不符合現實的，以前的濾鏡反而是自我投射，把華人民主強行投射給台灣，但沒有去想像過台灣只是民主化轉型不到40年的社會而已。

上官亂仍強調，但自己也不覺得台灣就已經完全反轉成對陸配很不友好的社會了，是什麼給她的信心？就是因為大罷免大失敗32比0給的信心，自己才發現，原來台灣沉默的大多數是分得清是非的。

上官亂表示，尤其現在有很多很多知識分子、媒體，包括藍白立委也開始為陸配講話，自己覺得對台灣還是很有信心的，這個社會的韌性、這個社會有它的平衡機制，最終可能會慢慢地給陸配一些公道吧。

