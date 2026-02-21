川普關稅遭否決　黃國昌喊話賴清德：不失為重新調整的好時機

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國聯邦最高法院20日就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），課徵全球對等關稅一事裁定違法，亦即不得再以該法作為課徵關稅法源。民眾黨主席黃國昌今（21日）受訪時指出，之前所簽訂的台美貿易協定，是否有機會利用這個時候進行重新的調整？將國內產業、勞工以及農民，在過去在這一段時間，因為資訊的欠缺所沒有辦法反映的意見，都值得民進黨政府審慎地因應，因此這時就不失為一個好的時機點。

黃國昌表示，目前台美所簽訂的經濟貿易協定，是奠定在川普總統依照IEEPA所頒布的14257號行政命令的基礎上來進行談判跟磋商，但因為14257號行政命令在美國聯邦最高法院昨天判決之後，它的基礎已經喪失了，接下來可能有必要要去進行重新的一個調整，期待賴清德總統能夠清楚地告訴國人，到底政府接下來要如何地來加以因應？

黃國昌說，現在這個互惠的經濟貿易協定最重要的一個基礎已經喪失了，在這樣的情況之下，要如何地來加以因應？因為在經貿市場當中，大家追求的是一個穩定性跟安定性，這樣突如其來的變化，他相信對於世界各國，不僅僅是台灣，都造成了相當大的衝擊。

黃國昌表示，至於川普總統宣布說未來的幾天之內，要再宣布另外一項10%的關稅，這是在1974年的貿易法，但問題是1974年的貿易法，目前最高也只能夠課加15%的關稅，而且它最長的效期也只能有150天。

黃國昌認為，之前所簽訂的台美貿易協定，是不是有機會利用這個時候進行重新的調整？過去在這一段時間當中，因為資訊的欠缺，國內的產業、勞工以及農民沒有辦法反映的意見，都值得民進黨政府來審慎地因應。

媒體詢問，對等關稅被裁定違法，台灣可能白白投資了這麼多？黃國昌則說，這一次對美的經貿談判，當然跟過去民進黨所主張的，在事前跟事中要讓國會跟公民社會充分地參與有相當大的距離，而且這一次在對美的經貿談判當中，不管是對美的投資、對美的採購、全面地開放市場，甚至包括我們的農產品，對於台灣傳統的產業、對於台灣的農業都造成了相當大的負面衝擊，所以剛剛才說，是不是剛好可以利用這個機會來反映國內產業跟農漁民的心聲，來進行重新的調整。

黃國昌表示，美國聯邦最高法院的這個判決，平心而論，也不是任何人在事前都可以百分之百精準地來加以預測的，但這也反映整個過程當中，如果能夠多徵詢國內大家各方不同的意見，然後團結台灣，為台灣人民爭取最好的利益，那這時就不失為一個好的時機點。

