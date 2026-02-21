　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普關稅遭否決　黃國昌喊話賴清德：不失為重新調整的好時機

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國聯邦最高法院20日就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），課徵全球對等關稅一事裁定違法，亦即不得再以該法作為課徵關稅法源。民眾黨主席黃國昌今（21日）受訪時指出，之前所簽訂的台美貿易協定，是否有機會利用這個時候進行重新的調整？將國內產業、勞工以及農民，在過去在這一段時間，因為資訊的欠缺所沒有辦法反映的意見，都值得民進黨政府審慎地因應，因此這時就不失為一個好的時機點。

黃國昌表示，目前台美所簽訂的經濟貿易協定，是奠定在川普總統依照IEEPA所頒布的14257號行政命令的基礎上來進行談判跟磋商，但因為14257號行政命令在美國聯邦最高法院昨天判決之後，它的基礎已經喪失了，接下來可能有必要要去進行重新的一個調整，期待賴清德總統能夠清楚地告訴國人，到底政府接下來要如何地來加以因應？

黃國昌說，現在這個互惠的經濟貿易協定最重要的一個基礎已經喪失了，在這樣的情況之下，要如何地來加以因應？因為在經貿市場當中，大家追求的是一個穩定性跟安定性，這樣突如其來的變化，他相信對於世界各國，不僅僅是台灣，都造成了相當大的衝擊。

黃國昌表示，至於川普總統宣布說未來的幾天之內，要再宣布另外一項10%的關稅，這是在1974年的貿易法，但問題是1974年的貿易法，目前最高也只能夠課加15%的關稅，而且它最長的效期也只能有150天。

黃國昌認為，之前所簽訂的台美貿易協定，是不是有機會利用這個時候進行重新的調整？過去在這一段時間當中，因為資訊的欠缺，國內的產業、勞工以及農民沒有辦法反映的意見，都值得民進黨政府來審慎地因應。

媒體詢問，對等關稅被裁定違法，台灣可能白白投資了這麼多？黃國昌則說，這一次對美的經貿談判，當然跟過去民進黨所主張的，在事前跟事中要讓國會跟公民社會充分地參與有相當大的距離，而且這一次在對美的經貿談判當中，不管是對美的投資、對美的採購、全面地開放市場，甚至包括我們的農產品，對於台灣傳統的產業、對於台灣的農業都造成了相當大的負面衝擊，所以剛剛才說，是不是剛好可以利用這個機會來反映國內產業跟農漁民的心聲，來進行重新的調整。

黃國昌表示，美國聯邦最高法院的這個判決，平心而論，也不是任何人在事前都可以百分之百精準地來加以預測的，但這也反映整個過程當中，如果能夠多徵詢國內大家各方不同的意見，然後團結台灣，為台灣人民爭取最好的利益，那這時就不失為一個好的時機點。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益
台旅客2星負評狠批！　日旅館罕見反擊揭真相
男星老家遇大火「愛犬喪命」忍痛繼續拍　金馬獎座燒到全黑
台美ART遭喊撤　安永所長：千萬別！小心川普記仇
慘繳3.1億關稅！　美玩具商轉頭扳倒川普關稅
陳妍希離婚1年回台過年！　42歲素顏真面目現形

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普徵收關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益

賴清德從政救11人　陳佩琪自曝機上救人往事：當醫生35年僅這麼1次

釋出陸配紀錄片遭嗆大外宣　王志安曝心聲：民主不是通過打倒對手實現

嗆聲民眾遭志工拿糖塞嘴　黃國昌：民進黨支持者情緒性謾罵

川普關稅遭否決　黃國昌喊話賴清德：不失為重新調整的好時機

綠支持者頻鬧場嗆黃國昌　最強菜農酸：只是表現是民進黨忠誠舔狗

與松信有這層關係！許甫出身空軍家庭　過年回憶軍旅這滋味

春節動次動！　賴清德身穿藍白衣與李洋一同大跳健康操

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

川普徵收關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益

賴清德從政救11人　陳佩琪自曝機上救人往事：當醫生35年僅這麼1次

釋出陸配紀錄片遭嗆大外宣　王志安曝心聲：民主不是通過打倒對手實現

嗆聲民眾遭志工拿糖塞嘴　黃國昌：民進黨支持者情緒性謾罵

川普關稅遭否決　黃國昌喊話賴清德：不失為重新調整的好時機

綠支持者頻鬧場嗆黃國昌　最強菜農酸：只是表現是民進黨忠誠舔狗

與松信有這層關係！許甫出身空軍家庭　過年回憶軍旅這滋味

春節動次動！　賴清德身穿藍白衣與李洋一同大跳健康操

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

超多人沒睡好？大票驚+1「4、5點就睡不著」：初五集體失眠

川普徵收關稅遭判違憲　行政院曝「核心目標」：爭取最大利益

川普關稅遭判「違法」　林坤正：台灣拿回主動權的開始

日本自駕出事！台灣一家5口福島嚴重車禍　3人重傷骨折送醫

萬華養生館「按摩師與男客性交易」　重操舊業遭斷水電

一秒打回原形！美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

艾瑞克丹恩漸凍症病逝！輪椅上淚崩留遺言給愛女　「妳們是我的全部，晚安」

昨類流感腹瀉就診2306人次「比初三降34%」　疾管署：疫情平穩

部桃醫院腦中風取栓逾百例　建立完整急性腦中風治療體系

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」　4月正式下線

【黃國昌又被嗆】騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

政治熱門新聞

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

川普關稅遭最高院否決　賴士葆喊撤回ART協議

國民黨前立委李乙廷離世享壽71歲

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

回擊鬧場民眾「凶狠臉」遭酸　林子宇：祝新年快樂已是我最大風度

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

硬仗！民進黨北市議員初選「32搶25」　2選區爆炸、新人卡位戰

川普對等關稅被判違法　林濁水：台美協議肯定在下階段發揮正面作用

大混戰！　藍士林北投議員新人布局「3+2」

賴清德昨PO講冷笑話片　陳佩琪今提「青蛙蟾蜍結婚故事」：我也學著講

不滿對等關稅違法「川普加徵全球10%」　蔡正元預言結局：病急亂投醫

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

更多熱門

相關新聞

綠支持者頻鬧場嗆黃國昌　最強菜農酸：只是表現是民進黨忠誠舔狗

綠支持者頻鬧場嗆黃國昌　最強菜農酸：只是表現是民進黨忠誠舔狗

民眾黨主席黃國昌已表態參選新北市長，近日勤跑行程，未料過程多次遭遇綠營支持者鬧場嗆聲，大年初四更有民眾當街高喊「臭俗辣」，引起議論。對此，曾代表國民黨參選台中立委的最強菜農林佳新20日表示，當然政治人物有被評論的時候，但過年期間用羞辱式的語言，只是單純對黃國昌不滿嗎？「實際來說你只是在積極表現自己是民進黨的忠誠舔狗」。

防諾羅不能只洗手！醫示警「真正破口」　正確消毒方法曝

防諾羅不能只洗手！醫示警「真正破口」　正確消毒方法曝

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

美最高法院裁定川普關稅違法　黃國昌讚：勇於向違憲濫權總統說不

美最高法院裁定川普關稅違法　黃國昌讚：勇於向違憲濫權總統說不

關鍵字：

黃國昌美國川普關稅賴清德民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普宣布加徵10%全球關稅

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面