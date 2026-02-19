陸配從政國籍爭議燒不完　史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看

記者郭運興／台北報導

近日民眾黨立委李貞秀深陷國籍爭議，而早在去年年初前南投縣議員的陸配史雪燕卸下議員身分已2年，遭內政部認定未在就職前辦理放棄中國大陸國籍，以違反國籍法溯及解除議員公職。對此，前央視記者王志安17日釋出一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片，史雪燕哽咽表示，自己如果不合法，一開始為什麼不解職？可以直接讓她不符合資格不可以參選，如果政府要求她放棄國籍，是不是要跟告訴小老百姓流程怎麼走，但政府直接把球丟給陸配，「但我要如何放棄？其實就是政治迫害，修理我們給大陸看」，陸配在兩岸政治角力下，這個群體人人自危，變成了犧牲品。

前央視記者王志安17日開始於YT頻道發布由李波導演的一系列《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片，針對38萬在台陸配近日遭遇的國籍議題，片中訪問了多位陸配，包括投入政壇的民眾黨立委李貞秀、前南投縣議員史雪燕等人，分享他們的心聲。

在紀錄片中集，史雪燕談到遭到解職心聲表示，這個起因應該是民眾黨的黃珊珊，因為民眾黨推了一名陸配的不分區立委李貞秀，民進黨就會不希望這位陸配不分區立委來就職，所以對民眾黨有很多的攻擊。

史雪燕回憶，黃珊珊當時在記者會講了一句話「南投縣的史雪燕為什麼能夠就職縣議員，我們民眾黨推的陸配為什麼不能就職」？所以黃珊珊其實是把她推上了火線，突然間民進黨為了要賭民眾黨的嘴，就發了公文到議會要求解職她。

史雪燕直言，自己如果不合法，當時為什麼不解職？可以直接讓她不符合資格不可以參選，而且自己在遞補的時候是內政部親自發公文、發當選證書給她，發公文通知可以遞補了，現在是合法合規的議員了，而且任期也做完了。

史雪燕說，但卸任這兩年之後，因為兩岸關係走向、種種因素解職，其實很明確就是政治案件，應該是民進黨想要搞兩國論，解職她違反了一個程序，解職單位應該是南投縣政府，而不是內政部，所以第一時間提出了訴願，結果就遭到駁回，因為是內政部長劉世芳在做主的。

要求放棄國籍政府該給流程 陸配現在人人自危

史雪燕強調，「既然你允許我參選，參選就是有當選跟不當選兩個選項，允許參選就是跟當選是同一件事情，可是現在內政部是把法令切開，允許參選、不當選就沒事了，如果當選之後就必須提出放棄國籍的證明，我要如何放棄」？

史雪燕認為，如果政府要求她放棄國籍，是不是要跟大陸官方要有一個正常的流程，告訴小老百姓要如何放棄、流程怎麼走，要先到大陸哪個部門去做申請、驗證，至少要有一個流程給她，但是政府沒有做這件事情，直接把球丟給陸配，自己回大陸去放棄，「但我要如何放棄？其實就是政治迫害，修理我們給大陸看」。

史雪燕哽咽表示，所以這個很紛紛擾擾的時代、很亂的政治下，陸配在兩岸的政治角力下，陸配這個群體人人自危，變成犧牲品，現在很多人都是懷疑陸配的忠誠度，現在議題很熱都在修理陸配，整個民進黨大刀砍向陸配群體，只要參與公共事務選舉、未來跟政治沾邊的都會把被潑個髒水、把你染紅。

史雪燕強調，自己覺得恐慌厭惡，不明是非的就是要把陸配這個族群感覺要滅了，不能參與台灣政治之類的，自己不知道他們在怕什麼，自己就說了靈骨塔都買好了，以後死都在這裡，要如何懷疑她的忠誠度？自己在這邊生兒育女、為地方家庭付出，為什麼要被懷疑？對陸配群體非常不公平，訴願遭到駁回，自己覺得太欺負人了，政府怎麼可以帶頭違法違憲，又沒有修憲，為什麼用國籍法套在她身上，還是已經喊台灣獨立了？也沒有啊，所以自己就提告。

▼《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／王志安）