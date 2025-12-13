耐斯王子大飯店第19屆聖誕心願卡　送暖400童心願成真

▲▼ 第19屆聖誕心願卡贈禮儀式溫馨落幕，孩子們如願收到聖誕老公公送來的禮物，笑開懷! 。（圖／耐斯王子大飯店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

耐斯王子大飯店13日舉行聖誕心願卡贈禮儀式，孩子們收到自己許願的禮物，喜悅之情溢於言表。感謝善心人士的踴躍支持，此次活動三天內即被認領一空，400位孩子如今也如願拿到聖誕禮物。耐斯廣場總經理鄭百三表示，小小的心願順利被點亮，也期許種子們能夠逐漸萌芽，持續發光發熱，有朝一日也能為社會盡一份心力。





耐斯王子大飯店第19屆聖誕心願卡活動共募集嘉義市政府社會處、嘉義家扶中心、台灣世界展望會三社福單位，共400份弱勢孩童的心願卡。自11月23日啟動後，訊息透過媒體協助曝光，獲得熱烈回響，400份心願卡順利在三天內被認領一空，且經過短短三個禮拜的募集，禮物從全台灣各地寄來，飯店特地於12月13日舉行贈禮儀式，透過公開儀式，將禮物轉送給弱勢孩童。



贈禮儀式溫馨感人，由嘉義市政府副市長林瑞彥、耐斯廣場總經理鄭百三及奮起福企業執行長陳岱聲、湯姆熊歡樂世界會計張巧玟等貴賓，代表將禮物送到孩子手上，象徵贈禮儀式啟動，並由台灣世界展望會徐本強主任、嘉義家扶中心督導盧芯寬做為見證，並回贈感謝狀。目前正值320+1城市博覽會檔期，當活動吉祥物桃喜及湯姆熊吉祥物TOM現身會場時，孩子們看到可愛的本尊都開心得爭相合照。尤其小朋友拿到夢想已久的新鞋子、腳踏車，或是文具組、手錶、娃娃等聖誕禮物，更展現大大滿足的笑容。

耐斯廣場總經理鄭百三致詞表示，耐斯王子飯店迄今已送出將近9,000份聖誕禮物，感謝媒體朋友的報導，今年超乎預期，訊息一曝光，不到三天的時間，心願卡就被認領一空。認領人來自台北、台中、高雄等台灣各地都有，經過三個禮拜的時間準備，大家陸續寄來包裝精美的聖誕禮物，真的讓人很感動。也特別謝謝默默付出的吳郭漁先生總是一次認領所有的腳踏車，另外奮起福企業、湯姆熊歡樂世界、金興玩具等業者，還有不少不願意曝光的善心人士，大家有錢出錢、有力出力，讓這場活動能夠圓滿成功。也期待受贈的孩子有朝一日，十年、廿年後有一點能力，能夠回饋社會，讓這份愛心能夠持續循環，讓這場活動更加有意義。

奮起福米餅執行長陳岱聲表示，感謝耐斯王子大飯店多年來持續推動這份有意義的公益活動，奮起福深信當願意為孩子付出，就能讓社會累積更多希望的力量。本次奮起福特別準備以「嘉義82號幸福米」製成的《限定版米乖乖》，期盼在耶誕節前夕，把祝福化作甜脆米香，傳遞給每位小朋友。