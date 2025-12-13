　
地方 地方焦點

耐斯王子大飯店第19屆聖誕心願卡　送暖400童心願成真

▲▼ 第19屆聖誕心願卡贈禮儀式溫馨落幕孩子們如願收到聖誕老公公送來的禮物，笑開懷! 。（圖／耐斯王子大飯店提供）

▲▼ 第19屆聖誕心願卡贈禮儀式溫馨落幕，孩子們如願收到聖誕老公公送來的禮物，笑開懷! 。（圖／耐斯王子大飯店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

耐斯王子大飯店13日舉行聖誕心願卡贈禮儀式，孩子們收到自己許願的禮物，喜悅之情溢於言表。感謝善心人士的踴躍支持，此次活動三天內即被認領一空，400位孩子如今也如願拿到聖誕禮物。耐斯廣場總經理鄭百三表示，小小的心願順利被點亮，也期許種子們能夠逐漸萌芽，持續發光發熱，有朝一日也能為社會盡一份心力。

▲▼ 第19屆聖誕心願卡贈禮儀式溫馨落幕孩子們如願收到聖誕老公公送來的禮物，笑開懷! 。（圖／耐斯王子大飯店提供）

耐斯王子大飯店第19屆聖誕心願卡活動共募集嘉義市政府社會處、嘉義家扶中心、台灣世界展望會三社福單位，共400份弱勢孩童的心願卡。自11月23日啟動後，訊息透過媒體協助曝光，獲得熱烈回響，400份心願卡順利在三天內被認領一空，且經過短短三個禮拜的募集，禮物從全台灣各地寄來，飯店特地於12月13日舉行贈禮儀式，透過公開儀式，將禮物轉送給弱勢孩童。

贈禮儀式溫馨感人，由嘉義市政府副市長林瑞彥、耐斯廣場總經理鄭百三及奮起福企業執行長陳岱聲、湯姆熊歡樂世界會計張巧玟等貴賓，代表將禮物送到孩子手上，象徵贈禮儀式啟動，並由台灣世界展望會徐本強主任、嘉義家扶中心督導盧芯寬做為見證，並回贈感謝狀。目前正值320+1城市博覽會檔期，當活動吉祥物桃喜及湯姆熊吉祥物TOM現身會場時，孩子們看到可愛的本尊都開心得爭相合照。尤其小朋友拿到夢想已久的新鞋子、腳踏車，或是文具組、手錶、娃娃等聖誕禮物，更展現大大滿足的笑容。

▲▼ 第19屆聖誕心願卡贈禮儀式溫馨落幕孩子們如願收到聖誕老公公送來的禮物，笑開懷! 。（圖／耐斯王子大飯店提供）

耐斯廣場總經理鄭百三致詞表示，耐斯王子飯店迄今已送出將近9,000份聖誕禮物，感謝媒體朋友的報導，今年超乎預期，訊息一曝光，不到三天的時間，心願卡就被認領一空。認領人來自台北、台中、高雄等台灣各地都有，經過三個禮拜的時間準備，大家陸續寄來包裝精美的聖誕禮物，真的讓人很感動。也特別謝謝默默付出的吳郭漁先生總是一次認領所有的腳踏車，另外奮起福企業、湯姆熊歡樂世界、金興玩具等業者，還有不少不願意曝光的善心人士，大家有錢出錢、有力出力，讓這場活動能夠圓滿成功。也期待受贈的孩子有朝一日，十年、廿年後有一點能力，能夠回饋社會，讓這份愛心能夠持續循環，讓這場活動更加有意義。

奮起福米餅執行長陳岱聲表示，感謝耐斯王子大飯店多年來持續推動這份有意義的公益活動，奮起福深信當願意為孩子付出，就能讓社會累積更多希望的力量。本次奮起福特別準備以「嘉義82號幸福米」製成的《限定版米乖乖》，期盼在耶誕節前夕，把祝福化作甜脆米香，傳遞給每位小朋友。

