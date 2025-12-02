貼香條啟動遶境！奉天宮媽祖攜手海神媽首訪阿里山

▲▼ 新港奉天宮開臺媽祖「阿里山神旅行」即將登場，董事長何達煌率領理監事幹部、焚香祈福，已及貼香條啟動遶境 祈願山海觀光興盛、嘉義平安順遂 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處與新港奉天宮共同主辦的「阿里山神旅行」，將於 12 月 19 日至 22 日盛大展開，新港奉天宮開臺媽祖首次踏上大阿里山地區，象徵補足過去「山海遊香」未曾抵達的最後一塊嘉義縣市賜福版圖。本次活動以信仰、觀光與在地產業整合為核心，期望為嘉義山海觀光開啟新篇章。

本次活動亦以「貼香條」揭開序幕。香條使用長條形黃紙，上書「新港奉天宮天上聖母阿里山神旅行擇於○月○日賜福平安」，象徵媽祖平安的祝福。張貼方式依習俗有所區別：若為媽祖在此停駐休息，香條須正貼；若媽祖會從此地通過，香條則需斜貼，且傾斜方向必須朝向神轎前進的路線，意涵祈求行程順遂平安。

活動期間，開臺媽祖與「臺、澎、金、馬海神媽祖」將共同走訪嘉義市、番路、竹崎、梅山與阿里山鄉，並推出六大主題亮點，包括：「栩悅福嵎．日出迎曦」迎曦祈福、「鄒遊部落．啡嚐好咖」結合部落文化與精品咖啡、「海神媽祖．走茶香道」祈願茶鄉豐收、「太平雲梯．千人鑽轎」在雲端祈福、「阿里山平安宴．星光辦桌」展現山城好味、「山城老街．竹語寄福」讓祝福在老街回響。活動內容橫跨文化、自然、人文飲食，展現阿里山多元魅力。

新港奉天宮董事長何達煌，此次特別邀請澎湖、金門、馬祖友宮一同上山，以「海神走入山林」之姿為大阿里山地區祈福，希望為來年觀光、產業與地方發展帶來平安與興盛。誠摯邀請民眾 12 月 19 日至 22 日同赴阿里山，與媽祖一同展開這場跨越山海的神之旅。