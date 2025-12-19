阿里山神旅行　媽祖出遊搭林鐵保平安兼推廣國旅

▲▼ 與神同行！新港媽祖神旅行今啟程至嘉市搭阿里山林鐵 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由新港奉天宮攜手阿里山林鐵發起的，媽祖神旅行！19日由交通部陳世凱部長、交通部觀光署陳玉秀署長、交通部觀光署阿里山國家風景區管理處黃怡平處長及新港奉天宮何達煌董事長，在嘉義市北門車站護送來自台澎金馬的20尊海神媽祖神尊登上栩悅號林鐵火車，展開為期4天的阿里山神旅行。

交通部長陳世凱說，由新港奉天宮媽祖號召20尊媽祖婆們一起出遊，媽祖婆不是要出巡而是出遊，相較於過去坐過船、坐過飛機，搭火車上阿里山去旅遊、神旅行確實是史上第一遭。邀請大家跟著媽祖去看日出，對國旅是相當好的促進活動。

為推廣嘉義山海觀光、結合信仰文化與在地產業，交通部觀光署阿里山國家風景區管理處與財團法人嘉義縣新港奉天宮首度跨界合作舉辦「阿里山神旅行‧抵嘉」活動。本次活動邀請「台澎金馬海神媽祖」首次搭乘阿里山林業鐵路「栩悅號」觀光列車登上阿里山，象徵海神上山、福運入嘉，祈願風調雨順、山海共榮。

活動期間將以「祈福‧共好」為主軸，串聯嘉義市與番路、竹崎、梅山、阿里山四鄉，透過六大主題活動展現阿里山茶、咖啡產業與在地文化的新魅力，





