大陸 大陸焦點 特派現場

台灣7.0強震連杭州都在搖　民眾驚覺「吊燈」怎麼莫名其妙晃

▲杭州民眾拍下家中燈具搖晃。（圖／翻攝微博）

▲杭州民眾拍下家中燈具搖晃。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

台灣宜蘭外海昨（27）日發生7.0強震，第一時間陸媒迅速推播，不僅位於東南沿海的福建一帶感到明顯震感，就連遠在錢塘江邊上的杭州，也有民眾被這夜裡突如其來的搖晃嚇了一跳。當地民眾紛紛在社群媒體上互通有無報平安，「地震了嗎」、「搖得好厲害」、「燈都在晃」。

▲台灣27日深夜強震，遠在杭州的民眾都有震感。（圖／翻攝微博）

▲台灣27日深夜強震，遠在杭州的民眾都有震感。（圖／翻攝微博）

住在杭州錢江三橋附近的趙先生家住15樓，27日晚間11點09分，趙先生正在床上刷手機，突然感覺到天花板上的吊燈莫名其妙晃起來，他表示，「剛開始以為是空調的風吹的，後來馬上反應過來，朋友圈裡都在說地震了。」

▲福建民眾感到地震來襲，紛紛朝戶外跑。（圖／翻攝微博）

▲福建民眾感到地震來襲，紛紛朝戶外跑。（圖／翻攝微博）

除杭州外，就連江西、江蘇、上海都有民眾察覺地震，據台灣更近的福建各地震感更是明顯，福州、廈門、泉州部分居民從夢中驚醒，也有住戶們為了自身安全集體朝1樓狂奔而出，可見這起地震的威力十分驚人。

據了解，這起地震發生在台灣東部海域，為芮氏規模7地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地震，全台搖晃有感。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，未來3天到1周內將有規模5.5到6.0的餘震，也是自2024年0403花蓮大地震以來，近一年半最大地震。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣連2年強震！地震險投保率不到4成　重建壓力爆表

台灣連2年強震！地震險投保率不到4成　重建壓力爆表

台灣再度強震來襲！中央氣象署地震測報中心資料指出，昨（27）日深夜11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，這是繼去（2024）年4月3日規模7.2強震後，台灣連續兩年發生規模逾7的地震，實屬罕見，也再度喚起國人對住宅地震保險的重視。

深夜7.0強震！宏匯廣場前馬路「出現龜裂」

深夜7.0強震！宏匯廣場前馬路「出現龜裂」

7.0強震桃機天花板掉落！2旅客遭砸安全無虞

7.0強震桃機天花板掉落！2旅客遭砸安全無虞

7.0強震前「天空閃過一道光」　民眾嚇壞

7.0強震前「天空閃過一道光」　民眾嚇壞

國家級警報「先搖再響」15秒才發　氣象署揭原因：震源較深

國家級警報「先搖再響」15秒才發　氣象署揭原因：震源較深

關鍵字：

宜蘭地震強震杭州震感福建餘震

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

