台灣7.0強震連杭州都在搖　民眾驚覺「吊燈」怎麼莫名其妙晃

▲杭州民眾拍下家中燈具搖晃。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

台灣宜蘭外海昨（27）日發生7.0強震，第一時間陸媒迅速推播，不僅位於東南沿海的福建一帶感到明顯震感，就連遠在錢塘江邊上的杭州，也有民眾被這夜裡突如其來的搖晃嚇了一跳。當地民眾紛紛在社群媒體上互通有無報平安，「地震了嗎」、「搖得好厲害」、「燈都在晃」。

▲台灣27日深夜強震，遠在杭州的民眾都有震感。（圖／翻攝微博）

住在杭州錢江三橋附近的趙先生家住15樓，27日晚間11點09分，趙先生正在床上刷手機，突然感覺到天花板上的吊燈莫名其妙晃起來，他表示，「剛開始以為是空調的風吹的，後來馬上反應過來，朋友圈裡都在說地震了。」

▲福建民眾感到地震來襲，紛紛朝戶外跑。（圖／翻攝微博）

除杭州外，就連江西、江蘇、上海都有民眾察覺地震，據台灣更近的福建各地震感更是明顯，福州、廈門、泉州部分居民從夢中驚醒，也有住戶們為了自身安全集體朝1樓狂奔而出，可見這起地震的威力十分驚人。

據了解，這起地震發生在台灣東部海域，為芮氏規模7地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地震，全台搖晃有感。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，未來3天到1周內將有規模5.5到6.0的餘震，也是自2024年0403花蓮大地震以來，近一年半最大地震。