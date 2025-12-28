　
社會 社會焦點 保障人權

規模7強震未影響...清境農場羊照剪、馬照跑　破千遊客一早湧入

▲清境農場震後正常營運。（圖／清境農場提供，下同）

▲清境農場震後正常營運。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

宜蘭外海於27日深夜11時05分發生規模7.0有感地震，所幸苗中彰投道路、橋梁及隧道均正常無災情；位處台14甲線的清境農場指出，目前各項營運正常，道路通行順暢，遊客也陸續湧入。

清境農場指出，昨天震後經全面巡查確認，園區及周邊設施均未受影響，未發現安全疑慮；今日上午9時半以前，已有多台遊覽車順利抵達，入園人數破千，旅客陸續進入青青草原觀賞綿羊秀及馬術表演，現場秩序良好，綿羊與馬匹狀況皆穩定。

▲清境農場一切正常，旅客安心遊。（圖／清境農場提供）

▲清境農場一切正常，旅客安心遊。（圖／清境農場提供）

▲清境農場一切正常，旅客安心遊。（圖／清境農場提供）

清境農場表示，將持續密切掌握地震後續影響、天候變化與交通狀況，並加強園區巡檢及交通安全提醒，確保每位旅客能安心、放心遊園；另提醒台14甲線合歡山路段（鳶峰至小風口）因應山區天候與路況，已自今日早上7時起，開放限加掛雪鏈通行，並將依實際道路與氣候狀況，機動調整管制措施。

▲清境農場一切正常，旅客安心遊。（圖／清境農場提供）

公路局說明，中分局所屬工務段於震後立即動員確認路況，為維護用路人通行安全，後續將依標準作業程序(SOP)及規定，加強震區內相關路段、邊坡及橋梁之巡查(檢測)作業，提醒用路人地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意路側公路資訊看板(CMS)所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊網(https://168.thb.gov.tw)及收聽警廣路況廣播。

12/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動
台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝

15公斤掛畫被震掉！她曝「護女一幕」網看哭

昨（27）日深夜強震襲台，有一段監視器影片讓網友超感動。一位母親分享強震來襲時，家中發生驚險一幕，一幅重達至少15公斤的巨大掛畫在劇烈搖晃中掉落，甚至稍微砸到自己，但她當下完全沒感到疼痛，第一反應就是緊緊抱住女兒，「還好沒打到她」。不少人直呼畫面太揪心，感動母愛的偉大。

7.0強震嚇人！礁溪山泉飯店落地窗爆裂

領帶歪歪出現記者會！強震後「1人物」被讚爆

台灣7.0強震連杭州都在搖 民眾驚覺「吊燈」怎麼莫名其妙晃

宜蘭最接近震央「測得4級」　專家：震源較深

強震宜蘭外海規模7.0清境農場人潮

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

