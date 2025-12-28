規模7強震未影響...清境農場羊照剪、馬照跑　破千遊客一早湧入

▲清境農場震後正常營運。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

宜蘭外海於27日深夜11時05分發生規模7.0有感地震，所幸苗中彰投道路、橋梁及隧道均正常無災情；位處台14甲線的清境農場指出，目前各項營運正常，道路通行順暢，遊客也陸續湧入。

清境農場指出，昨天震後經全面巡查確認，園區及周邊設施均未受影響，未發現安全疑慮；今日上午9時半以前，已有多台遊覽車順利抵達，入園人數破千，旅客陸續進入青青草原觀賞綿羊秀及馬術表演，現場秩序良好，綿羊與馬匹狀況皆穩定。

清境農場表示，將持續密切掌握地震後續影響、天候變化與交通狀況，並加強園區巡檢及交通安全提醒，確保每位旅客能安心、放心遊園；另提醒台14甲線合歡山路段（鳶峰至小風口）因應山區天候與路況，已自今日早上7時起，開放限加掛雪鏈通行，並將依實際道路與氣候狀況，機動調整管制措施。

公路局說明，中分局所屬工務段於震後立即動員確認路況，為維護用路人通行安全，後續將依標準作業程序(SOP)及規定，加強震區內相關路段、邊坡及橋梁之巡查(檢測)作業，提醒用路人地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意路側公路資訊看板(CMS)所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊網(https://168.thb.gov.tw)及收聽警廣路況廣播。