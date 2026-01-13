花旗本周裁員1000人！　預計今年底前「砍掉2萬職缺」

▲花旗集團本周裁員1000人。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》引述知情人士說法報導，美國金融巨頭花旗集團（Citigroup）本周將裁員約1000人，這是2年前宣布的大規模人力精簡計畫的一環，目標是在2026年底前削減2萬個職缺。

報導指出，總部位於紐約的花旗銀行，績效長期落後其他美國主要金融機構，因此將組織瘦身、削減浪費視為關鍵任務。

截至去年9月底，花旗集團擁有22.7萬名員工，最新聲明指出，「我們將在2026年持續減少員工人數，這些調整反映我們正在確保人力配置、據點分布和專業能力符合當前業務需求，同時也代表我們透過科技獲得的效率提升，以及轉型工作的進展。」

花旗集團本周格外忙碌，除了裁員計畫之外，該行預計14日公布全年財報，並通知員工2025年度獎金。

值得注意的是，花旗股價去年暴漲66%，漲幅超越所有主要銀行，但12日因總統川普要求限制信用卡利率上限，股價單日重挫約3.1%。

執行長弗雷澤（Jane Fraser）持續推動成本控管計畫，以提升這家華爾街銀行的獲利表現。去年10月，她成為花旗自2007年以來首位兼任董事會主席的執行長，顯示董事會對其領導的信心。