包裹太可疑！男試圖拆開瞬間爆炸　火光噬人驚悚畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其伊斯坦堡一棟住宅大樓11日發生爆炸案件，根據監視器畫面，正當男子在大廳櫃台試著把包裹打開之際，包裹瞬間炸開，紅色煙霧與火焰瞬間撲向在場3人，爆炸衝擊力道大到將櫃檯文件炸飛，玻璃碎片等物品四散在地上。

İstanbul'da bir sitede, içerisinde havai fişek bulunduğu tespit edilen kargo paketinin bomba gibi patladığı anların görüntüsü ortaya çıktı.



Patlamada 2 güvenlik görevlisi hafif yaralandı. pic.twitter.com/b3mgaweqh7 — TRT HABER (@trthaber) January 14, 2026

住戶在櫃台拆包裹 瞬間爆炸

太陽報報導，這起意外發生在1月11日伊斯坦堡宰廷布爾努區（Zeytinburnu），當時可疑包裹由一名送貨人員拿來現場，櫃台立刻通知收件人至大廳取貨。但因不見任何公司標識，櫃台人員及收件人都起了疑心。

沒想到當男子試著拆開包裹的時候，無預警發生爆炸，現場留下不少焦黑痕跡。根據影片，爆炸發生後，拆包裹的男子摀住口鼻後退。

事發後，負責大樓保全事務的人迅速採取安全措施，確保人員盡快疏散，警消與醫護人員迅速趕至現場，2名工作人員接受初步治療之後送醫，其中一名工作人員眼部受傷。警方已針對爆炸事件展開調查，但至於包裹爆炸的原因與方式仍待釐清。