地震規模攀升、一路東移！　伊斯坦堡面臨規模7強震威脅

▲土耳其2025年4月發生規模6.2地震。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報報導，土耳其馬爾馬拉海下方斷層帶在過去這20年地震活動漸趨頻繁，規模攀升、向東移動，正逼近該國最大城市、擁有1600萬人口的伊斯坦堡，伊斯坦堡面臨規模7以上大地震威脅。根據11日刊登在國際期刊「科學」（Science）上的研究，強震正朝著馬爾馬拉海主要斷層（Main Marmara Fault）上一段長約9到13英里的鎖定區域推進。

在這一連串的地震中，最近一次發生在今年4月，地震規模為6.2，若照此模式發展，最終可能會發生一起大地震，震央就位在馬爾馬拉海。未來強震重創伊斯坦堡的想法並不新鮮，專家一致認為這幾乎是無可避免。

「地震無法預測」，但德國地震學家Patricia Martínez-Garzón表示，瞭解地震可能如何被觸發有其重要性。美國康乃爾大學地震學家賀伯德（Judith Hubbard）表示，發生在伊斯坦堡附近的強震，很可能會造成近代史上最嚴重的人道災難之一。

這項研究聚焦於北安納托利亞斷層帶（North Anatolian Fault Zone），這條斷層帶近代處於活躍狀態，但其中一段位在伊斯坦堡西南海域的馬爾馬拉海主要斷層（Main Marmara Fault）異常平靜，最近一次發生這類地震是在1766年，規模為7.1。

過去20年來，研究人員持續觀測北安納托利亞斷層帶沿線地震活動，發現馬爾馬拉海主要斷層出現異常震動模式，從2011年規模5.2地震、2012年規模5.1地震、2019年規模5.8地震，一直到今年4月規模6.2的地震，地震活動向東移動。研究作者認為，未來下一場地震規模更大、且發生在伊斯坦堡正下方斷層帶上的可能性存在。

報導稱，無法保證下一場地震一定會是規模7以上，但若斷層帶上又一次發生強度較大的地震，可能會讓東側區段累積更多壓力，且規模每增加一點，其所釋放的能量都是大幅躍升，即使只是規模6點多的地震，也足以造成嚴重破壞。

2023年，土耳其發生規模7.8及7.5兩場大地震，至少5.5萬人喪生。報導指出，就如同這兩場強震那樣，真正重創伊斯坦堡的恐怕還是人為因素；專家指出，伊斯坦堡數十年來在缺乏管制的狀態下發展，加上建築標準執行不力、在不穩定土壤上進行開發，造就當前特別危險的局面。