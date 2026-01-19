【廣編】桂格推LINE FRIENDS在地特色行李箱限量組　送10萬黃金刮刮卡

▲「桂格養氣人蔘」送長輩或親朋好友，都健康互補心意滿分。

圖、文／桂格提供

過年送禮，除了關懷親人、長輩，也別忘了一段時間沒聯絡、情誼卻依舊深厚的朋友！「桂格養氣人蔘」是市面上唯一獲得國家護肝健康認證的人蔘飲，專為台灣人體質設計的雙蔘平衡配方，人蔘補氣、西洋蔘穩氣，適合長期飲用。今年春節，桂格更推出結合 LINE FRIENDS在地特色的前開式行李箱／登機箱限量套組，為年節祝福留下難忘記憶。

桂格養氣人蔘限量LINE FRIENDS在地特色行李箱組合，小籠包、珍奶等多款不同設計等你來收集，只要在全聯、大全聯、愛買、家樂福、屈臣氏等指定通路購買桂格養氣人蔘或無添加糖養氣人蔘94入限量套組，就能帶走24吋LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱（市價4,580元），共有彈珠汽水款、小籠包款、珍珠奶茶款等多種款式，想要一次收集各種款式，也可到不同通路搶購！另外，在7-11、全家兩大超商購買76入限量套組，則可獲得20吋LINE FRIENDS在地特色登機箱（摩托車款，市價2,990元）。

除了實用又有型的行李箱，所有限量套組皆內附黃金刮刮卡，消費者有機會刮中最大獎價值十萬元的黃金人蔘，不只把健康帶回家，也為新年增添好運氣。