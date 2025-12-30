消費糾紛引殺機！新宿女店長「胸腹遭捅4刀」　35歲中國男落網

記者張方瑀／綜合報導

日本東京新宿區29日發生一起驚悚砍人案，一名美容院女店長在店門口走廊遭男子連砍4刀。警視廳經追查後，於深夜逮捕一名涉案的35歲中國籍男子，初步調查發現，雙方疑似因按摩消費糾紛爆發衝突。

美容院走廊突襲 女店長胸腹遭連刺4刀

根據日本警方調查，事發於29日中午12時許，位於新宿區高田馬場的一棟公寓2樓。當時經營美容院的30多歲女店長，在走廊突遭一名男子持刀攻擊。嫌犯手段殘忍，朝著女店長的右胸、右腹等處連刺4刀，企圖將其殺害。

受害女性隨後被緊急送往醫院搶救，所幸經治療後目前並無生命危險。

嫌犯跨縣逃亡 速食店內遭警突襲壓制

警視廳透過監視器畫面掌握嫌犯行蹤，發現涉案的是35歲中國籍男子朱煜。朱嫌在案發後隨即搭乘計程車前往JR新宿車站，接著轉乘JR總武線，一路逃回位於千葉市住家附近的JR幕張本鄉車站。

警方徹夜展開搜查，最終於昨日深夜在千葉市美濱區的一間速食店內，發現朱嫌蹤跡並將其身法確保。這名居住於千葉市花見川區、職業不詳的男子，現已因涉嫌殺人未遂遭到逮捕。

疑為熟客因錢翻臉 嫌犯偵訊保持緘默

據調查指出，朱嫌自今年8月起，就曾多次以顧客身分光顧該美容院。有消息來源透露，雙方過去曾因為朱嫌拒絕支付按摩診療費用，產生過金錢糾紛。

朱嫌在被捕後面對警方偵訊始終保持緘默，目前警視廳正針對詳細的作案動機與事件經過展開進一步調查。