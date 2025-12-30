　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

消費糾紛引殺機！新宿女店長「胸腹遭捅4刀」　35歲中國男落網

記者張方瑀／綜合報導 

日本東京新宿區29日發生一起驚悚砍人案，一名美容院女店長在店門口走廊遭男子連砍4刀。警視廳經追查後，於深夜逮捕一名涉案的35歲中國籍男子，初步調查發現，雙方疑似因按摩消費糾紛爆發衝突。

美容院走廊突襲　女店長胸腹遭連刺4刀

根據日本警方調查，事發於29日中午12時許，位於新宿區高田馬場的一棟公寓2樓。當時經營美容院的30多歲女店長，在走廊突遭一名男子持刀攻擊。嫌犯手段殘忍，朝著女店長的右胸、右腹等處連刺4刀，企圖將其殺害。

受害女性隨後被緊急送往醫院搶救，所幸經治療後目前並無生命危險。

嫌犯跨縣逃亡　速食店內遭警突襲壓制

警視廳透過監視器畫面掌握嫌犯行蹤，發現涉案的是35歲中國籍男子朱煜。朱嫌在案發後隨即搭乘計程車前往JR新宿車站，接著轉乘JR總武線，一路逃回位於千葉市住家附近的JR幕張本鄉車站。

警方徹夜展開搜查，最終於昨日深夜在千葉市美濱區的一間速食店內，發現朱嫌蹤跡並將其身法確保。這名居住於千葉市花見川區、職業不詳的男子，現已因涉嫌殺人未遂遭到逮捕。

疑為熟客因錢翻臉　嫌犯偵訊保持緘默

據調查指出，朱嫌自今年8月起，就曾多次以顧客身分光顧該美容院。有消息來源透露，雙方過去曾因為朱嫌拒絕支付按摩診療費用，產生過金錢糾紛。

朱嫌在被捕後面對警方偵訊始終保持緘默，目前警視廳正針對詳細的作案動機與事件經過展開進一步調查。

12/28 全台詐欺最新數據

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

新宿日本兇殺日韓要聞消費糾紛

