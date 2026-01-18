　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅施壓格陵蘭議題　芬蘭總統緊急應對

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普17日宣布，將對包括芬蘭在內的8個歐洲國家加徵進口關稅，引發歐洲高度關注。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）已隨即召開緊急外交與安全政策會議，研商因應對策。

川普為掌控格陵蘭再次發起關稅戰

川普在社群媒體發文表示，美國將自2月1日起，對丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國與荷蘭課徵10％關稅，並於6月起將稅率提高至25％，直到美方「掌控格陵蘭」（Greenland）為止。他指控上述國家在格陵蘭問題上「玩危險遊戲」，並以此作為加徵關稅的理由。

昔日盟友關係出現裂痕

芬蘭《赫爾辛基日報》（Helsingin Sanomat）報導，史塔布與川普過去互動密切，雙方關係一度被視為芬蘭外交的重要資產。去年3月，史塔布曾赴美在川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與其同場打高爾夫球，川普事後更公開稱史塔布為「非常好的朋友」，兩人之後也多次通話，討論烏克蘭戰爭及歐洲安全局勢。

史塔布日前公開表態支持丹麥，卻可能因此成為芬蘭遭列入關稅名單的關鍵背景。史塔布1月4日在社群平台X發文指出，「只有格陵蘭與丹麥能決定自己的未來」，並明確表達芬蘭支持丹麥立場，使他成為首批公開聲援丹麥的歐洲領袖之一。

在丹麥請求下，北大西洋公約組織（NATO）盟國近期已調度兵力前往格陵蘭強化部署。芬蘭政府也於16日決議，派遣2名軍官進駐格陵蘭，主要任務是蒐集當地安全與軍事相關資訊，作為後續訓練與評估的依據。

此外，丹麥與格陵蘭近期爆發多場示威活動，抗議川普揚言併吞格陵蘭的言論。格陵蘭方面已重申，未來將持續留在丹麥王國體系內，並維持其在歐盟與北約架構下的地位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／01:01規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級
林宸佑「已移送看守所」！　仍有1人未到案
新北晚間奪命車禍！　媽媽慘死
沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普祭關稅搶格陵蘭　英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

川普關稅施壓格陵蘭議題　芬蘭總統緊急應對

快訊／川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」　直到買下格陵蘭

馬斯克不忍了！開告OpenAI、微軟　天價求償4.2兆元

稀土卡關！中國對日出口審查加嚴　要求交代是否轉銷美國

BTS開唱釜山旅宿最多「飆漲10倍」　遭總統點名！

川普硬吞格陵蘭「恐燒22兆元」！丹麥多地居民將上街示威

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

高塔突一截截斷掉！拆除工人墜亡　眾人驚恐目睹

威脅赴美設廠投資晶片！美商務部長「施壓台韓」：否則繳100%關稅

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

醫院大廳2萬鈔票撒地沒人撿！台中警尋獲失主　他才知錢不見了

川普祭關稅搶格陵蘭　英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

川普關稅施壓格陵蘭議題　芬蘭總統緊急應對

快訊／川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」　直到買下格陵蘭

馬斯克不忍了！開告OpenAI、微軟　天價求償4.2兆元

稀土卡關！中國對日出口審查加嚴　要求交代是否轉銷美國

BTS開唱釜山旅宿最多「飆漲10倍」　遭總統點名！

川普硬吞格陵蘭「恐燒22兆元」！丹麥多地居民將上街示威

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

高塔突一截截斷掉！拆除工人墜亡　眾人驚恐目睹

威脅赴美設廠投資晶片！美商務部長「施壓台韓」：否則繳100%關稅

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

Y2K最新流行髮飾玩法！ILLIT掀起「머꾸風潮」不只時髦還超有個性

快訊／一路燒到8樓　桃園民宅凌晨火警

川普祭關稅搶格陵蘭　英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

2026投資掌握M.A.K.E關鍵因子　Q1配置股6債4

大安區驚傳當街砍人！　30歲男遭2煞持斧頭劈倒

川普關稅施壓格陵蘭議題　芬蘭總統緊急應對

KIA手排旅行車「K4 Sportswagon登場」！長車尾設定線條更流暢

中國用電量飆到全球第一！規模竟是美國2倍　AI電力戰開打

西門町滷味送桃園　外送員到門口不按鈴！拍照交差「自己吃」

梁云菲公開「已切除子宮」　失落：我是不完整的女人嗎

國際熱門新聞

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

馬斯克告OpenAI、微軟　索賠4.2兆元

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

BTS開唱釜山旅宿最多「飆漲10倍」　遭總統點名！

川普硬吞格陵蘭恐燒22兆！丹麥多地爆示威

高塔突一截截斷掉！拆除工人墜亡

台人命喪柬埔寨！飛車逃逸「撞進民宅」

中國嚴審對日稀土出口　要交代流向

機票食宿全包！　26歲台男赴日當車手遭逮

太子集團詐騙全球　行賄中國官員證據曝光

可疑包裹剛送達「炸成火球」火光噬人！

100%關稅？美商務部長「施壓台韓」投資設廠

27歲台男跨國運毒　泰警破門逮捕畫面曝光

更多熱門

相關新聞

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

美國總統川普（Donald Trump）再度強調，基於國安考量，美國必須取得丹麥屬地格陵蘭，近日更放話若有的國家「不願配合」，將會加徵關稅。外媒最新消息指出，川普17日宣布，2月1日起將對丹麥、德國、英國、法國等多個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為止。

川普硬吞格陵蘭恐燒22兆！丹麥多地爆示威

川普硬吞格陵蘭恐燒22兆！丹麥多地爆示威

走進民主世界的關鍵時刻　從台美關稅協議看地緣政治的權力轉變

走進民主世界的關鍵時刻　從台美關稅協議看地緣政治的權力轉變

100%關稅？美商務部長「施壓台韓」投資設廠

100%關稅？美商務部長「施壓台韓」投資設廠

台美關稅15%藍白狂罵　林楚茵曝韓媒反應：唱衰的人看仔細

台美關稅15%藍白狂罵　林楚茵曝韓媒反應：唱衰的人看仔細

關鍵字：

川普關稅格陵蘭芬蘭總統

讀者迴響

熱門新聞

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光

林宸佑被收押已移送看守所！1人仍未到案

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

YTR莎白回美「兒連3遭外貌攻擊」！路人竟笑：好醜

今彩539頭獎「一注獨得」！　800萬獎落台北

三峽晚間死亡車禍！母載女碰撞大貨車不治

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面