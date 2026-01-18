川普關稅施壓格陵蘭議題　芬蘭總統緊急應對

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普17日宣布，將對包括芬蘭在內的8個歐洲國家加徵進口關稅，引發歐洲高度關注。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）已隨即召開緊急外交與安全政策會議，研商因應對策。

川普為掌控格陵蘭再次發起關稅戰

川普在社群媒體發文表示，美國將自2月1日起，對丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國與荷蘭課徵10％關稅，並於6月起將稅率提高至25％，直到美方「掌控格陵蘭」（Greenland）為止。他指控上述國家在格陵蘭問題上「玩危險遊戲」，並以此作為加徵關稅的理由。

昔日盟友關係出現裂痕

芬蘭《赫爾辛基日報》（Helsingin Sanomat）報導，史塔布與川普過去互動密切，雙方關係一度被視為芬蘭外交的重要資產。去年3月，史塔布曾赴美在川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與其同場打高爾夫球，川普事後更公開稱史塔布為「非常好的朋友」，兩人之後也多次通話，討論烏克蘭戰爭及歐洲安全局勢。

史塔布日前公開表態支持丹麥，卻可能因此成為芬蘭遭列入關稅名單的關鍵背景。史塔布1月4日在社群平台X發文指出，「只有格陵蘭與丹麥能決定自己的未來」，並明確表達芬蘭支持丹麥立場，使他成為首批公開聲援丹麥的歐洲領袖之一。

在丹麥請求下，北大西洋公約組織（NATO）盟國近期已調度兵力前往格陵蘭強化部署。芬蘭政府也於16日決議，派遣2名軍官進駐格陵蘭，主要任務是蒐集當地安全與軍事相關資訊，作為後續訓練與評估的依據。

此外，丹麥與格陵蘭近期爆發多場示威活動，抗議川普揚言併吞格陵蘭的言論。格陵蘭方面已重申，未來將持續留在丹麥王國體系內，並維持其在歐盟與北約架構下的地位。