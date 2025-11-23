　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

八方雲集「鍋貼有色階卡」驚呆10萬人　留言炸鍋：想客製焦度

▲八方雲集鍋貼 。（圖／記者黃士原攝）

▲鍋貼有色階表，金黃酥脆且些微焦邊，是最多人最愛的口感。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／劉維榛報導

除了內餡多汁，鍋貼最靈魂的口感就是金黃酥脆！一名網友驚奇直呼，在八方雲集門市看到一張「鍋貼色階表」，從「沒熟、金黃微焦、焦黑」分成三種程度，明確標示哪些能賣、哪些嚴禁出售，堪稱「鍋貼界的粉底色卡」，引發10萬名網友朝聖回應，「勉強可接受的外觀比較好吃耶！」

一名網友在Threads驚呼，他在八方雲集店內看到一張「鍋貼色階表」，讓他感到十分驚奇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面可見，最左邊的白色外觀餃皮代表沒熟，被列為「嚴禁出售」；中間呈現金黃外觀，則是屬於標準熟度；再往右邊的鍋貼外觀有些微焦，屬於「勉強可接受」的範圍；最右邊則是燒焦過頭，絕不可以出售給客人。

在 Threads 查看

貼文曝光後，引發10萬名網友朝聖笑虧，「可是勉強可接受那個比較好吃耶」、「看到這篇貼文被中間的餓到跑來吃，結果吃到嚴禁出售」、「最頂鍋貼，煎起來都是脆底」、「原來我前幾天吃到的是不熟」、「建議菜單也出個可選色階選項，飲料店都能選冰塊甜度了」、「之前買好幾次同一家的都這麼白，打開真的超氣」、「這是方便鍋貼們選粉底色號嗎」、「以後就會有一堆客人，拿著這張照片要指定熟度了」。

也有前員工解釋，很多人拿到外觀偏白的鍋貼是有熟的，「拿到白的沒有什麼好爭議的，就是計時器剛響，趕快出鍋出餐給客人，其實是有熟的；至於焦黑的...純粹是店家沒良心！」

另一名店家業者回應，「其實左邊四個大部分都是有熟可以賣，有的客人看到會超不爽，不忙的話會丟回去再煎一下，最右邊會直接丟掉，右三有的時候燒焦刮掉照樣賣，右三到右六是最棒的」。

說到哪家鍋貼最推薦，過去有網友分享私藏雙北地區名店，像是士林「及品鍋貼水餃專賣店」、永春「珍香鍋貼水餃專賣店」、後山埤「珍好鍋貼專賣店」、永和「佳佳香鍋貼」、石牌「阿財鍋貼水餃專賣店」、新莊「承記鍋貼」等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺
獨／OL慘被螫！蜜蜂鑽進安全帽　毒針插入眼皮
獨／台灣ONCE登機巧遇Mina父母！「寵女暖舉」被認出
孫淑媚穿激辣戰袍！　化身「台版Jennie」嗨跳粉全瘋了
快訊／台北18歲女大生南下出遊！意外慘死
富家千金陳屍毒窟！父母砸3000萬追查　驚揭「性侵毆打」被虐
王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

勸導4次！下課被學生踹「我能告他嗎」　立委收老師訊息：令人難過

獨／毒針刺進眼皮！OL噴香水「蜜蜂鑽進安全帽」　右眼腫成麵龜

八方雲集「鍋貼有色階卡」驚呆10萬人　留言炸鍋：想客製焦度

真的有長壽基因！醫曝「3招」」讓身體延緩老化　生活節律是關鍵

一票台南人怒「半夜被臭醒！」　環保局曝原因：仍在悶燒中

不是烤玉米！夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省2000

以為亂丟垃圾！一看充電器懂了　「真相逆轉」他讚：感謝瓶子超人

優席夫領銜2025 Fali Fali音樂節　以國際視野打造最具靈魂的縱谷藝術盛事

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

勸導4次！下課被學生踹「我能告他嗎」　立委收老師訊息：令人難過

獨／毒針刺進眼皮！OL噴香水「蜜蜂鑽進安全帽」　右眼腫成麵龜

八方雲集「鍋貼有色階卡」驚呆10萬人　留言炸鍋：想客製焦度

真的有長壽基因！醫曝「3招」」讓身體延緩老化　生活節律是關鍵

一票台南人怒「半夜被臭醒！」　環保局曝原因：仍在悶燒中

不是烤玉米！夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

在台北生活比香港難？她曝2地差異驚：四、五萬薪水怎麼活

陸客不去了！「重訂日本住宿」爽省到　一票人認證：跨年夜省2000

以為亂丟垃圾！一看充電器懂了　「真相逆轉」他讚：感謝瓶子超人

優席夫領銜2025 Fali Fali音樂節　以國際視野打造最具靈魂的縱谷藝術盛事

國際自由聯盟通過2挺台決議　民進黨致謝：明確支持台灣民主韌性

自稱「解放軍上將」騙女友　他「制服太假」被抓進警局

板橋最美空中花園吃鍋！49樓俯瞰城市夜景　一次喝遍台越泰式調酒

韓傳奇樂團前主唱涉47億投資詐騙案！　3萬人受害辯：不知是犯罪

帶狀皰疹復發率高　醫示警「6大高風險群」睡不好、壓力大都中招

南消三大隊導入 AI × 短影音！　義消防災宣導全面升級

台中警與菜市場合作宣導防詐　「送肉包、玩順口溜」婆媽讚爆

好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺

雲豹韓援三本柱自曝「夢幻變裝」　徐賢淑想化身人造人18號

溫泉+美食療癒環島遊標配！票選全台19溫泉區美食送住宿券

李沐的「多重撞臉宇宙」XD 被說像柯佳嬿.Fumi阿姨.唐鳳

生活熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

斷崖式降溫！　變天時間曝

2026馬年！　3生肖走大運

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感

一直吃青菜還是便秘！醫師推4食物能改善

列車遭噴漆大面積塗鴉　台鐵報案將求償

夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

找出365鹽酥雞是哪家了！店家推拜金套餐

「便當店爆紅」業績成長3倍！館長感動

更多熱門

相關新聞

昔租金單價破萬還搶租　新崛江殘酷現況曝光

昔租金單價破萬還搶租　新崛江殘酷現況曝光

新堀江商圈1980年代崛起，曾是高雄最熱鬧的年輕人聖地，如今人潮不再。記者實際走訪，正對大統百貨五福店的五福路指標性店面，整排24間店面空置11間，空租率接近5成，專家坦言，雖然租金價格有所鬆動，但人潮流失、商圈轉移，大型店面出租依然難。

星巴克出售中國業務　凱雷、博裕呼聲高

星巴克出售中國業務　凱雷、博裕呼聲高

「燒焦食物」千萬別亂丟！

「燒焦食物」千萬別亂丟！

高雄20年勞力士服務中心撤出　屋主秒開8113萬求售

高雄20年勞力士服務中心撤出　屋主秒開8113萬求售

不敵少子化　岡山幼兒園退役5年掛售8600萬

不敵少子化　岡山幼兒園退役5年掛售8600萬

關鍵字：

八方雲集鍋貼燒焦金黃口感出售色階卡

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

斷崖式降溫！　變天時間曝

快訊／廟內引爆炸破肚！基隆88歲翁搶救不治

2026馬年！　3生肖走大運

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面