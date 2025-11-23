八方雲集「鍋貼有色階卡」驚呆10萬人　留言炸鍋：想客製焦度

▲鍋貼有色階表，金黃酥脆且些微焦邊，是最多人最愛的口感。（示意圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

除了內餡多汁，鍋貼最靈魂的口感就是金黃酥脆！一名網友驚奇直呼，在八方雲集門市看到一張「鍋貼色階表」，從「沒熟、金黃微焦、焦黑」分成三種程度，明確標示哪些能賣、哪些嚴禁出售，堪稱「鍋貼界的粉底色卡」，引發10萬名網友朝聖回應，「勉強可接受的外觀比較好吃耶！」

一名網友在Threads驚呼，他在八方雲集店內看到一張「鍋貼色階表」，讓他感到十分驚奇。

畫面可見，最左邊的白色外觀餃皮代表沒熟，被列為「嚴禁出售」；中間呈現金黃外觀，則是屬於標準熟度；再往右邊的鍋貼外觀有些微焦，屬於「勉強可接受」的範圍；最右邊則是燒焦過頭，絕不可以出售給客人。

貼文曝光後，引發10萬名網友朝聖笑虧，「可是勉強可接受那個比較好吃耶」、「看到這篇貼文被中間的餓到跑來吃，結果吃到嚴禁出售」、「最頂鍋貼，煎起來都是脆底」、「原來我前幾天吃到的是不熟」、「建議菜單也出個可選色階選項，飲料店都能選冰塊甜度了」、「之前買好幾次同一家的都這麼白，打開真的超氣」、「這是方便鍋貼們選粉底色號嗎」、「以後就會有一堆客人，拿著這張照片要指定熟度了」。

也有前員工解釋，很多人拿到外觀偏白的鍋貼是有熟的，「拿到白的沒有什麼好爭議的，就是計時器剛響，趕快出鍋出餐給客人，其實是有熟的；至於焦黑的...純粹是店家沒良心！」

另一名店家業者回應，「其實左邊四個大部分都是有熟可以賣，有的客人看到會超不爽，不忙的話會丟回去再煎一下，最右邊會直接丟掉，右三有的時候燒焦刮掉照樣賣，右三到右六是最棒的」。

說到哪家鍋貼最推薦，過去有網友分享私藏雙北地區名店，像是士林「及品鍋貼水餃專賣店」、永春「珍香鍋貼水餃專賣店」、後山埤「珍好鍋貼專賣店」、永和「佳佳香鍋貼」、石牌「阿財鍋貼水餃專賣店」、新莊「承記鍋貼」等。