立榮假期「離島居民優惠」開放線上訂　機加酒即起加碼享9折

▲立榮假期新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎金馬居民機加酒優惠商品。（圖／立榮假期提供）

記者周湘芸／台北報導

為滿足離島居民往返本島及跨島旅遊需求，立榮假期今宣布新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎金馬居民機加酒優惠商品。另也同步推出限時9折優惠，全台旅客即日起於官網訂購機加酒，輸入折扣碼「ISLAND9」即享折扣。

立榮假期表示，公司多年來深耕離島市場，此次服務升級將「離島居民票」納入線上訂購機制，大幅簡化購票流程，旅客可以自由搭配航班與飯店，不僅能選擇不同航點進出，更能滿足遊、購、行的全方位需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立榮假期也說，為回饋長期支持的旅客，即日起至12月31日，不限旅客身分只要在官網訂購「機加酒」商品，輸入折扣碼「ISLAND9」即可享9折優惠。

針對寒假親子旅遊族群，立榮假期表示，此次也推出多款優惠方案，凡入住台中、嘉義、台南長榮系列飯店，即贈國立故宮博物院（南院）門票；若入住基隆、台北、礁溪長榮系列飯店，則可獲得國立故宮博物院（北院）門票或台北市立兒童新樂園門票。

另外，華信航空響應政府普發現金1萬元政策，12月起推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，於每周三預告當周主題航線，民眾於周五活動日在華信APP通路輸入折扣碼，即可享有來回機票折抵。