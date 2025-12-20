　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

耶誕跨年防隨機攻擊再發生　華信航空祭3措施加密巡檢

▲台北車站煙霧瀰漫。（圖／攝影中心攝)

▲台北車站捷運區域昨遭丟擲煙霧彈攻擊。（圖／攝影中心攝)

記者李姿慧／台北報導

台北車站北捷區域、中山商圈及誠品南西店昨（19日）晚間隨機殺人和恐攻事件，交通部下令全國交通場站加強戒備。因應即將到來的耶誕和跨年人潮，華信航空宣布祭出3大措施，包括提升環境警覺、加密巡檢頻率、落實配合聯防。

台北車站、北捷和中山商圈昨發生隨機殺人事件，嫌犯張文不但在台北車站北捷區域丟擲煙霧彈，更一路隨機砍人，累計已4死11傷，交通部昨下令全國各交通場站全面加強戒備。

華信航空今(20日)表示，考量大眾運輸系統的人流密集特性，華信航空已指示國內各機場場站主管和同仁，即刻主動配合各航空站及航空警察局的維安部署，全面維持高度警戒，致力確保每位旅客的行程安全。

華信航空董事長陳大鈞指出，航空運輸作為國家關鍵基礎設施，安全絕對是最高指導原則。為因應即將到來的耶誕及跨年人潮，華信航空將全力支援航警與航站作業，並要求全體地勤、航務及客艙組員落實三大措施，包括提升環境警覺，於機場大廳、報到櫃台及登機門等作業區域，第一線員工將作為航警延伸眼線，主動加強對週遭環境的觀察。若發現神情異常、行為焦躁或長時間無故逗留人士，將立即通報現場員警處理；同時協助監控無人看管的行李與物品。

第二則是加密巡檢頻率，陳大鈞表示，除既有作業巡視外，針對公司所屬的作業區域、貴賓室及死角增加巡檢密度，秉持「寧可謹慎、不可大意」的態度，協助機場與警方杜絕維安死角。第三將落實配合聯防，華信航空已確認與航空警察局及各機場管理單位的緊急通報鏈路暢通。一旦發生突發狀況，將完全遵照航警與航站的指揮，迅速啟動應變程序，以確保旅客與員工安全為首要任務。

華信航空強調，「飛安與保安是華信對旅客的承諾。雖然事件發生於市區，但必須預防為先、提前部署」，也提醒歲末年終各節慶活動頻繁，民眾出入人潮擁擠的公共場所時多一份留心與警覺。華信將持續密切關注治安動態，緊密配合各地航空站及航警單位的指導，共同強化防護網。

快訊／逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝
離死亡好近！她搭誠品手扶梯「張文在正後方」
快訊／網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對
高雄車站遭恐嚇「接力恐攻」　鐵路警察長槍護車畫面曝光
57歲勇男為阻張文喪命　賴清德：加強警力部署、快打部隊要發揮
快訊／隨機砍人「台大仍有1人在加護」最新狀況曝
張文涉逃兵原因曝！　國防部：該煙霧彈非國軍制式裝備
快訊／南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀：望兇手18層地獄永恆
回顧全球重大「地鐵攻擊」事件！　最慘釀192人死亡

台北車站恐攻交通安全華信航空耶誕跨年隨機殺人張文

