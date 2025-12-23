波本威士忌Jim Beam要繳稅24億！　宣布2026肯塔基州廠暫停生產

▲美國知名波本威士忌品牌Jim Beam宣布肯塔基州生產廠2026暫停生產。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國波本威士忌品牌金賓（Jim Beam）製造商表示，將於2026年全年暫停其位於肯塔基州的主要生產據點運作。該品牌去年在肯塔基州的庫存量創新高，面臨近8000萬美元的稅負。

熟成中威士忌還沒賣出去，先面臨近24億稅負

公司在聲明中指出，將關閉位於克萊蒙特（Clermont）的蒸餾廠，以「把握機會投資廠區升級」。聲明表示，公司一向會評估產量以最佳化因應消費者需求，近期也已與團隊討論2026年的生產規模。

此舉正值美國威士忌蒸餾商面臨不確定性之際，包括前總統川普推動的貿易關稅政策，以及酒精飲品消費率下滑等因素。

肯塔基釀酒商協會（Kentucky Distillers’ Association，KDA）去年10月表示，該州倉庫中的波本威士忌存量創下新高，超過1600萬桶。KDA並警告，肯塔基州對熟成中的酒桶課稅，將使蒸餾商今年面臨高達7500萬美元（約新台幣23.6億元）的沉重稅負。

Jim Beam 指出，停產期間將評估如何安排人力運用，並已與員工工會展開協商。

公司也表示，其在肯塔基州的其他業務，包括另一座蒸餾廠以及裝瓶與倉儲設施，明年仍將持續運作；肯塔基州的訪客中心也將維持開放。

三得利接手逾10年，遭川普大棒重擊

Jim Beam 隸屬日本酒類集團 Suntory Global Spirits。三得利在全球僱用超過6000人，其中逾1000人分布於肯塔基州各據點。除以單一麥芽威士忌聞名外，旗下品牌還包括伏特加、琴酒，以及多款軟性飲料。三得利於2014年以160億美元收購 Jim Beam 的美國製造商，確立其全球大型烈酒企業的地位。

三得利去年9月也出現高層人事異動，執行長新波剛史（Takeshi Niinami）在警方針對涉嫌非法補充品的調查中辭職，他否認任何不法行為。新波於2014年加入三得利，在此之前曾任便利商店連鎖 Lawson 的執行長長達12年，並成為創辦家族之外首位領導集團的執行長。

川普的關稅政策今年也為烈酒產業投下陰影。今年3月，加拿大部分省分曾為反制美國對加國商品的關稅，將美國酒類下架，之後部分省分已恢復採購美國酒精飲品。

在英國，出口至美國的威士忌需承擔10％關稅。蘇格蘭威士忌協會估計，相關關稅成本每周約達400萬英鎊。