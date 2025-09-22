格蘭冠《The Glasshouse Collection》珍稀最終章現身　30年壓軸珍釀全台僅60瓶

▲收藏家與老饕口中流傳已久的《The Glasshouse Collection》迎來最終篇章。（圖／格蘭冠提供，下同）

格蘭冠（The Glen Grant）旗下最受矚目的高年份系列《The Glasshouse Collection》，近日正式推出壓軸之作——「格蘭冠30年單一麥芽蘇格蘭威士忌」。這款被譽為「時光封存的藝術品」的珍釀，由全球威士忌傳奇人物 Dennis Malcolm 爵士與首席釀酒師 Greig Stables 親自監修，使用頂級美國白橡木波本桶與西班牙 Oloroso 雪莉桶熟成，於酒廠最古老的石頭酒窖靜置三十年，凝聚超過半世紀的工藝結晶，展現極致細膩與高貴風格。此次全台僅限量 60 瓶，對收藏家與威士忌愛好者而言，無疑是年度最值得矚目的夢幻逸品。

▲格蘭冠30年於酒廠古老石造酒窖靜置三十年，酒液呈現烏金色，象徵夜幕下玻璃屋的繁星光芒。

《The Glasshouse Collection》系列以溫室玻璃屋花園為靈感，延續品牌創辦人對工藝與自然美學的追求，共分三款酒：21年、25年與30年，象徵花園中的清晨、晚霞與夜晚三個時刻。作為系列壓軸的格蘭冠30年，酒液呈現如夜色般深邃的烏金色，香氣以蜂蜜與杏桃交織出細膩花果層次，口感溫潤順滑，尾韻悠長綿延，彰顯三十年熟成的經典風範。

▲《The Glasshouse Collection》以一日光影為隱喻，透過21、25與30年三款高年份酒款，詮釋晨曦初露、午後至晚霞、直至寂靜月夜的氛圍轉變，描繪溫室玻璃屋花園的光影詩篇。

格蘭冠酒廠創立於1840年，是斯貝賽地區最早取得合法釀酒許可的酒廠，至今已擁有 185 年歷史。品牌以「從大麥研磨到裝瓶，全程在酒廠內完成」的精神著稱，並保有創辦人打造的蒸餾器與玻璃花園，成就今日細緻花果香調與優雅酒體的標誌性風格，讓格蘭冠在全球高年份威士忌市場中占有一席之地。

▲格蘭冠威士忌自1840年創立以來，以精緻花果香調和完整工藝流程聞名。

隨著品牌布局再進化，自2025年8月15日起，英商希威仕股份有限公司台灣分公司（CVH Spirits）正式取得金巴利集團（Campari Group）旗下品牌在台業務，包括格蘭冠、Campari與Aperol等。希威仕旗下原已擁有汀士頓、布納哈本、托本莫瑞、里爵、仕高利達等深具特色的威士忌品牌，格蘭冠的加入，將豐富其產品組合，亦讓台灣消費者得以第一時間接觸到國際級高年份威士忌珍品。

▲希威仕台灣分公司正式成為格蘭冠台灣代理，攜手金巴利集團（Campari Group）共同拓展台灣市場。上市記者會現場由左至右為：希威仕行銷總監 Teresa Fan、希威仕亞太區董事總經理 Rambo Chang、Campari 亞洲區客戶及市場行銷總監 Kyle Ju，以及格蘭冠首席釀酒師 Greig Stables，共同舉杯見證這歷史性時刻。

