城市被節慶包圍！應景創意卡位每日動線　年末氛圍拉滿

▲2025年末各大品牌應景創意卡位通勤動線，讓冬日、聖誕與跨年的節氣氛圍感直接拉滿。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影／記者姜國輝；剪輯／劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

隨著2025年步入尾聲，城市的節奏也悄悄換檔。通勤不再只是單純的移動，而是一場被節慶包圍的日常體驗。各大品牌搶進年末黃金檔期，從捷運、高鐵到聯播網，應景創意卡位每日動線，讓冬日、聖誕與跨年的氛圍感直接拉滿。

▲APM Monaco代言人楊紫將全新HIVER冬日系列帶入北捷。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

▲i-Primo在忠孝復興站營造滿滿粉紅泡泡。

冬日溫柔傳心意 閃耀浪漫一路相伴

走進捷運站，時尚與愛意成了冬天最溫柔的語言。APM Monaco代言人楊紫以一身純白造型，將全新HIVER冬日系列帶入北捷站體，以初雪與冰晶為靈感的視覺設計，讓牆面一路閃耀，點亮通勤時刻。i-Primo則在忠孝復興站營造滿滿粉紅泡泡，戀愛故事沿著長手扶梯慢慢展開，讓搭乘者在不經意間，成為愛情結果的見證者。Pandora攜手品牌大使莫莉（Molly），在市政府站傳遞心意，把屬於冬日的溫柔，藏進每一次擦身而過。

▲NIKE霸氣包下市政府站，打造沉浸式跑步空間。

▲華航迎接12月3日鳳凰城首航，大規模包下東區、信義區黃金版位。

▲《AION 2》在忠孝新生站上演天族與魔族的陣營對峙。

震撼視覺衝擊 沉浸式體驗全面包覆

除了情感訴求，強烈的視覺包覆同樣吸睛。NIKE霸氣包下市政府站，從月台壁貼、手扶梯、地貼到閘門貼全面到位，打造沉浸式跑步空間，讓人一出站彷彿就進入「開跑模式」，城市節奏也跟著加速。華航迎接12月3日鳳凰城首航，更大規模包下東區、信義區黃金版位，並延伸至高鐵與桃園機捷車廂，喚起通勤族與旅客心中那顆想飛的心。遊戲大作《AION 2》則在忠孝新生站上演天族與魔族的陣營對峙，光影交錯之間，營造十足視覺張力。

▲富邦美術館推出《步入永恆》大展。

▲《陽光女子合唱團》用溫暖歌聲傳遞愛與希望。

藝文影視饗宴 在通勤中遇見心靈感動

年末不只是消費旺季，也是藝文與影視內容的展演時刻。富邦美術館推出《步入永恆》大展，集結賈科梅蒂、米羅、考爾德等三位20世紀現代藝術巨匠近50件典藏作品，是為步伐按下慢速鍵的好理由。由陳意涵、鍾欣凌、陳庭妮主演的熱血喜劇 《陽光女子合唱團》在年底上映前釋出預告片，用溫暖歌聲傳遞愛與希望。醫療影集《整形過後》則由溫昇豪領軍，透過6段變美背後的揪心故事，點出現代人最真實的困境，年終追劇就看它。

▲DHC速攻藍莓搶佔國父紀念館站等活動要道。

▲UNIQLO HEATTECH教你把暖度升級、厚度減半。

年末全方位補給 從保暖穿搭到微醺派對

12月活動連發，生活補給也少不了。演唱會一場接一場，DHC速攻藍莓搶佔忠孝復興站、國父紀念館站等活動要道，成為進場前替眼睛暖身的小小補給站。氣溫驟降，不想當行走棉被？UNIQLO HEATTECH教你把暖度升級、厚度減半，冬季穿搭兼顧保暖與時尚。年末聚會的儀式感就交給麒麟（KIRIN）最新推出的富士（FUJI）威士忌，為小酌時光增添細膩層次。若想感受最純粹的佳節氣息，桃園華泰名品城聖誕村迎來10週年，直接升級為百老匯風格片場，榮登打卡聖地。

▲桃園華泰名品城聖誕村迎來10週年，直接升級為百老匯風格片場。

應景創意卡位每日動線 節慶就在眼前

歲末年終行程滿檔，通勤之餘，不妨放慢腳步、抬頭看看。無論是過節送禮，或是犒賞自己，靈感早已藏在城市的每一道動線裡。12月的廣告，不只是在曝光品牌，更像是替忙碌的一年，鋪好一條溫暖的節慶收尾。