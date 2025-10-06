　
超商史上最貴商品！「160萬台幣威士忌」賣出去了　母公司也嚇到

▲格蘭冠65年全球限量151瓶。（圖／翻攝自Glen Grant官網）

圖文／CTWANT

南韓便利商店史上最貴商品紀錄再被刷新！CU超商今年中秋節推出高端威士忌「格蘭冠65年」（Glen Grant 65 Years），售價高達7,500萬韓元（約新台幣160萬元），近期已完成銷售。據悉，該款威士忌全球僅151瓶，由蘇格蘭格蘭冠酒廠精選稀有原酒釀製，屬「Splendor Collection」的首件作品。

《朝鮮日報》報導，購買者為一名30多歲男性威士忌愛好者，透過CU自家電商APP「Pocket CU」下單，產品將依顧客指定地點直接配送。CU母公司BGF零售表示，推出超高價威士忌時，原本並未預期會銷售成功，但隨著價值消費趨勢擴散，個人品味與偏好受到重視，帶動積極消費，便利商店商品領域也將持續多元化。

報導指出，格蘭冠65年是目前便利商店業界售價最高商品。CU在2021年曾推出售價1,600萬韓元的行動住宅，當時創下紀錄，但今年這款威士忌的價格約為前者4.7倍。近年南韓便利商店在各大節日常推出超高價特色禮品，去年中秋，CU、GS25與7－Eleven均推出單瓶價值5億韓元的蘇格蘭威士忌「Windsor Diamond Jubilee」。

業界分析指出，推出超高價商品除了實際銷售外，也可帶來天然廣告效應，即使未售出，也能透過媒體與社群曝光吸引關注，提升行銷效果。本次CU售出的格蘭冠65年即是成功案例。相關人士表示，消費兩極化現象日益明顯，展現掌握頂級商品的能力已成為便利商店競爭力的重要指標。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

