民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雙11價格狂降！德國雙人必買好物年度爆殺　沒搶到只能含淚明年再見

德國雙人,廚具,餐具,雙11,momo購物,優惠,STAUB,鐵炒鍋,NOW S,刀具,不沾鍋,真空保鮮（圖／品牌提供）

▲雙11已成為眾人追求生活品質躍升的重要活動，德國雙人牌推出年度最低價，將廚房必備好物以超值折扣回饋消費者。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

厭倦了那些不好用、難清洗又可能有食安疑慮的舊鍋具嗎？趁著年度購物盛事雙11到來，好好幫廚房汰舊換新，為嚮往的質感生活來個大升級！每年此時社群討論度最熱烈的，就是如何搶到能讓日常料理變好吃的好用廚具，其中許多料理愛好者與專業廚師愛用的「德國雙人牌」，憑藉其專業品質、美學設計與生活儀式感加持，穩坐煮婦煮夫們的最愛清單。今年「德國雙人」再次祭出雙 11才有的年底最低價，包括鑄鐵鍋、招牌刀具、真空保鮮組、不沾鍋、陶瓷餐具、鐵炒鍋，六大熱銷產品全面參戰折扣回饋，每一樣都是必搶，手腳太慢的話，只能眼睜睜看著夢幻逸品被別人「一鍵帶走」，錯失年度最甜價格，含淚等明年！

德國雙人,廚具,餐具,雙11,momo購物,優惠,STAUB,鐵炒鍋,NOW S,刀具,不沾鍋,真空保鮮（圖／品牌提供）

德國雙人,廚具,餐具,雙11,momo購物,優惠,STAUB,鐵炒鍋,NOW S,刀具,不沾鍋,真空保鮮（圖／品牌提供）

▲STAUB鑄鐵鍋價格直降再加碼贈禮，在雙11獻上最大誠意回饋。

雙11不只是折扣日，對很多人來說，尤其是廚房控，每年這時候是添置好器具、改變廚房習慣的年度大日子，從刀具到鍋具，只要看到德國雙人LOGO就先放進購物車再說，準備趁活動促銷一次添購全套廚具，「用過一次就回不去了」、「質感太高級，做菜都變得很有Fu」，社群上關於「德國雙人開箱文」與「購物車戰況」貼文更是熱度爆棚，就有網友直言：「凌晨搶雙人，比搶演唱會門票還刺激」、「去年錯過的，今年絕對不放過」，老粉們更是推薦了今年雙11值得鎖定的6大必搶亮點。

德國雙人,廚具,餐具,雙11,momo購物,優惠,STAUB,鐵炒鍋,NOW S,刀具,不沾鍋,真空保鮮（圖／業者提供）

▲「德國雙人」雙11開搶盛況引起網友討論。

必收清單：STAUB鑄鐵鍋
在料理圈，STAUB鑄鐵鍋已成廚房基本必備，特色在於優質鑄鐵材質能減緩熱能散失，確保食物導熱均勻且恆溫鎖鮮，鍋蓋搭配獨特的汲水釘循環設計，維持食材水分和鮮味還不易噗鍋，比起一般鍋具更能使料理的風味達到極致飽滿。無論是適合各式料理且能一鍋到底大小尺寸合適的22公分經典鍋，或是鍋面更寬、順手好翻炒，還能整鍋直接進烤箱的28公分淺燉鍋，都能瞬間提升美味層次，難怪備受各家餐廳星級大廚喜愛。

這款廣受料理愛好者肯定的鍋具，在今年雙11下殺超佛心價，原價破萬元的 STAUB鑄鐵鍋28cm淺燉鍋，限時直降至5999元就能入手，特別加碼再送陶瓷燉盅12cm兩件組。如此「年度腰斬」的優惠力度，絕對是將夢想鑄鐵鍋帶回家的最佳時機。

德國雙人,廚具,餐具,雙11,momo購物,優惠,STAUB,鐵炒鍋,NOW S,刀具,不沾鍋,真空保鮮（圖／品牌提供）

德國雙人,廚具,餐具,雙11,momo購物,優惠,STAUB,鐵炒鍋,NOW S,刀具,不沾鍋,真空保鮮（圖／品牌提供）

▲STAUB鑄鐵鍋讓「一鍋到底」的料理成為優雅日常。

必收清單：ZWILLING鐵炒鍋
對於追求中式料理靈魂「鑊氣」的料理愛好者，一把專業級鐵炒鍋絕對是必不可少。今年雙11登場的ZWILLING鐵炒鍋，以99%高純精鐵打造、無塗層設計，可安心直火高溫爆炒，健康又耐用，特有的旋壓工藝讓鍋底厚、鍋壁薄，導熱迅速又均勻，熱得快、不糊鍋、少油煙，50秒即可升溫至180°C，炒青菜香氣瞬間逼出，爆炒、煎煮都游刃有餘，讓廚藝瞬間升級，在家也能輕鬆做出大廚等級的菜色。

德國雙人,廚具,餐具,雙11,momo購物,優惠,STAUB,鐵炒鍋,NOW S,刀具,不沾鍋,真空保鮮（圖／品牌提供）

▲ZWILLING鐵炒鍋讓你以最划算的價格，將中式料理的靈魂迎進家門。

此外，鍋身經滲碳氮化技術處理，抗鏽力再升級，不易沾、不怕鏽，使用越久越順手；輕量化設計搭配專利防鬆動手柄，翻炒省力、隔熱安全，是日常快炒與中式料理的完美拍檔，網友笑稱：「用過ZWILLING鐵炒鍋後，家裡那口鍋可以直接退休了！」這回雙11入手超值價釋出，鐵炒鍋30cm原價7,900元，限時特價不到$3,000，絕對是專業中式廚房的必備鍋具，錯過這波只能再等明年！

必收清單：STAUB陶瓷餐具
不只會料理，更要會擺盤。STAUB陶瓷餐具一端上桌，就擄獲一票顏值控的心，不管是代表法國經典的紅、藍、白，或是帶有法式復古感的松露白、日慕粉系列細緻的光澤與圓潤線條，讓每一餐都像是一場視覺饗宴，清新柔美的馬卡龍色系更是讓人少女心爆發，為日常餐桌添上一份甜蜜可愛。

德國雙人,廚具,餐具,雙11,momo購物,優惠,STAUB,鐵炒鍋,NOW S,刀具,不沾鍋,真空保鮮（圖／品牌提供）

▲STAUB陶瓷餐具系列，豐富色調將餐桌升級為一場視覺饗宴。

除了色彩繽紛選擇多，每個人都能「專人專碗」分餐使用，兼顧美感與衛生，餐具嚴選天然陶土與安全釉料製成，瓷質表面光滑好清洗，不易殘留汙垢異味。今年雙11在momo網站推出任選5件1999元的超甜組合，輕鬆入手一整套屬於自己的「幸福色」，打造賞心悅目的餐桌盛宴，實現味覺與視覺的雙重享受。

必收清單：NOW S彩色刀具組
料理不該只是廚事，更是一種生活態度。Now S五件式彩色刀具組，包含中式主廚刀、剁刀、日式主廚刀、蔬菜刀及收納刀座，從切肉、剁骨到蔬果削皮，四款實用刀型一次備齊，專刀專用，滿足多樣化的備料需求，即使切輕薄食材，也能精準切割、汁水不流失。此外，每一把刀均以德國雙人獨有的特殊配方鋼材與FRIODUR®冰鍛工藝打造，具備高硬度與鋒利度，刀柄符合人體工學，好握好用不費力，輕鬆處理各種食材，連切蔥花都變成療癒時光！

德國雙人,廚具,餐具,雙11,momo購物,優惠,STAUB,鐵炒鍋,NOW S,刀具,不沾鍋,真空保鮮（圖／品牌提供）

▲顏值與實力兼具的NOW S彩色刀具組，把握雙11限定優惠入手。

銀色刀身搭配萊姆綠、石榴紅、莓果藍三種時尚配色，收納後整體宛如藝術擺件，一秒升級美學廚房，而清新可拆洗的專屬刀座，兼顧衛生與美觀。五件式彩色刀具組原價$8,800元，雙11限定優惠不到$3,000。限時釋出、錯過不再！顏值與實力並存的刀具，一次帶回家！

必收清單：ENJOY不沾鍋
受夠了食材總是黏鍋、或是油膩膩的烹飪殘局嗎？告別廚房惡夢的救星ENJOY不沾鍋，讓料理過程變得無負擔，其採用德國特殊不沾表層，不含PFOA與重金屬等有害物質，符合歐盟食物接觸用材料標準，確保長久優異的不沾性能，事後清洗也輕鬆，讓惱人的廚房家事不再是壓力。

德國雙人,廚具,餐具,雙11,momo購物,優惠,STAUB,鐵炒鍋,NOW S,刀具,不沾鍋,真空保鮮（圖／品牌提供）

▲兼顧安全、效率與CP值的ENJOY不沾鍋，是雙11檔期不容錯過的首選！

透過冷鍛工藝打造，鍋體耐用堅固之外，「太陽花」鍋底技術也使其不挑爐具，無論瓦斯爐、電磁爐或電陶爐都能穩定受熱、導熱均勻，從早餐煎蛋餅、午餐時蔬小炒再到晚餐的金黃烘蛋，煎炒煮燴不挑食材，真正做到輕煙少油、低脂的健康烹飪，保留料理原味。該系列提供炒鍋、平底鍋、單柄湯鍋等常用鍋型選擇，滿足日常烹飪需求，雙11組合更貼心附有可視玻璃蓋讓料理過程一目了然，是提升下廚效率的首選。

必收清單：FRESH & SAVE智能真空保鮮組
如何讓食材延長鮮度、呈現最佳狀態，經常令人傷透腦筋，傳統的保鮮膜或塑膠袋儲存方式又怕變質、交叉串味，德國雙人FRESH & SAVE智能真空保鮮組為此提供了專業解決方案，透過小巧高顏值的真空抽氣棒，只需一鍵，即可自動抽取容器空氣，有效抑制細菌滋生、大幅降低食材氧化速度，讓蔬果、肉品甚至乾貨都能鎖住第一口的風味與營養，達到「鮮度停格」的奇效。

德國雙人,廚具,餐具,雙11,momo購物,優惠,STAUB,鐵炒鍋,NOW S,刀具,不沾鍋,真空保鮮（圖／品牌提供）

▲FRESH & SAVE智能真空保鮮組讓鮮度停留在第一口。

針對不同儲存情境亦提供多種容器，真空保鮮盒耐凍耐熱，可直接放入微波爐使用；真空保鮮袋可清洗重複使用。更智慧的是，搭配專屬APP智慧管理，可紀錄食材存放時間並提醒到期，讓冰箱管理更有效率，不再因為忘記吃而丟掉心痛，有效避免浪費，讓每一次開冰箱都更安心。

今年雙11，德國雙人的檔期依舊把生活實用性放在首位，從延長食材壽命的真空保鮮，讓日常烹調更輕鬆的ENJOY不沾鍋，再到能燉煮美味健康料理的STAUB鑄鐵鍋，涵蓋了多數家庭的烹飪場景。想要把廚房從「做事的場所」升級成「享受料理的舞臺」，這波折扣絕對值得把握。建議先鎖定心目中的首選商品、加入購物車，時間一到就結帳，別讓今年的超殺價格，成為明年才後悔的回憶。

德國雙人1111年度最低價快下手
https://bit.ly/zw25102108

雙11價格狂降！德國雙人必買好物年度爆殺　沒搶到只能含淚明年再見

雙11價格狂降！德國雙人必買好物年度爆殺　沒搶到只能含淚明年再見

