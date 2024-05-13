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猴硐貓橋5／14起封橋修繕　新北籲往返貓村改走便橋

▲猴硐貓橋5／14起封橋修繕。（圖／新北市觀旅局提供）

▲猴硐「貓橋」已使用多年，考量遊客安全刻正進行修繕。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

猴硐「貓橋」是當地居民及遊客往返光復里車頭頂聚落（貓村）的重要通道，啟用迄今已達10年，受當地潮濕氣候影響，「貓橋」部分構件出現鏽蝕及脫落情形，考量居民及遊客通行安全，於明（14日）封橋修繕，預計10月底開放通行，請通行民眾改走「貓橋」旁臨時便橋。

鄰近猴硐火車站的猴硐貓村，過往唯一聯外通道猴硐火車站陸橋破舊鏽蝕，新北市政府在2013年改建為造型獨特、全國第一座人貓共用的「貓橋」，長60公尺，「貓頭」在園區願景館端，上有兩只耳朵；「貓尾」在猴硐貓村端，「貓橋」內有不僅有貓足跡、插畫，還設計專供貓咪通行、跳躍的跳台外，也參考當地居民建議，融入當地煤礦及隧道意象，打造出造型獨特的「貓橋」，更為猴硐地區增添觀光旅遊特色。

▲猴硐貓橋5／14起封橋修繕。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「貓橋」自14日起封橋施工，請當地居民及遊客改走臨時便橋通行。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，「貓橋」自2013年起啟用，迄今已使用多年，受到當地潮溼氣候影響，「貓橋」部分構件出現鏽蝕、損壞情形。考量遊客安全及旅遊環境的品質維護，將補強「貓橋」橋體結構、更新鋼梁與烤漆鋁板及其餘構件除鏽油漆，改善內部空間照明及修復貓跳台，更新後的「貓橋」各構件將更安全穩固，防水性更佳，提供遊客更舒適友善的行走空間。

楊宗珉說，由於「貓橋」修繕工程是在台鐵鐵路軌道上方施工，為了不影響火車通行及遵守台鐵相關安全規範，每日可施工時數僅凌晨4個小時。在「貓橋」封橋施工前，克服施工困難，於「貓橋」旁設置臨時便橋，便橋上設置許多貼心設計，如兩側採自然通風並保留觀賞景色網狀窗、地面鋪設防滑地墊、設置照明設施，並採以無階梯式友善通行空間，周邊也設有便橋指引標示以引導民眾通行。

「貓橋」預計今年10月底開放通行，在「貓橋」封橋施工過渡時期，當地居民及遊客可使用便橋持續通行，降低封橋修繕期間的影響，新北市政府觀光旅遊局也感謝民眾於施工期間之諒解與配合。更多消息請持續關注「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉專。

▲猴硐貓橋5／14起封橋修繕。（圖／新北市觀旅局提供）

▲便橋有許多貼心設計如地面鋪設防滑地墊並採無階梯式友善通行空間。

▲猴硐貓橋5／14起封橋修繕。（圖／新北市觀旅局提供）

▲為不影響火車通行及遵守台鐵相關安全規範，搶在每日凌晨僅4個小時施工，儘快搭設臨時便橋。

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