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「整座山都他的」！酒店大亨身後遺留萬坪土地　宜蘭分署30日拍賣

▲▼宜蘭分署拍賣酒店大亨遺留猴硐大片土地。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蕭姓酒店大亨身後留下猴硐大片土地，幾乎整座山都是他的。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

法務部行政執行署宜蘭分署將於6月30日上午11時在基隆辦公室舉行聯合拍賣會，其中最受矚目的拍品之一，是昔日酒店大亨蕭姓男子位於新北市瑞芳區猴硐車站旁的大片山林土地。蕭男生前購置土地規模龐大，經現場執行時，甚至被形容為「整座山都是他的」，總面積超過8萬坪、價值破億元。

蕭男曾在基隆經營酒店致富，於93年去世後，因涉及龐大債務，其子女選擇拋棄繼承，導致名下遺產稅500餘萬元無人繳納。宜蘭分署受理此案後，發現這些土地均為無人管理的遺產，依法進行查封並公告拍賣。

此次將公開拍賣的9筆土地劃分為4標，每標面積皆逾萬坪，底價分別為3,800萬元、4,000萬元、3,950萬元與4,000萬元，換算下來每坪不到3,200元，對投資者與開發商而言極具吸引力。

▲▼宜蘭分署拍賣酒店大亨遺留猴硐大片土地。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼宜蘭分署拍賣酒店大亨遺留猴硐大片土地。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲猴硐9筆土地劃分為4標拍賣。（圖／記者郭世賢翻攝）

除了酒店大亨名下山林，本次拍賣會也將推出多筆重量級標的，包括中○金屬化工股份有限公司位於新北市金山區陽金段的廠房，面積萬坪以上，因欠繳房屋稅與地價稅逾百萬元，將以底價5億9,346萬元首度公開拍賣。

▲▼宜蘭分署拍賣中Ｏ金屬化工股份有限公司新北市金山區廠區照片。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼宜蘭分署拍賣中Ｏ金屬化工股份有限公司新北市金山區廠區照片。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中Ｏ金屬化工股份有限公司新北市金山區廠房。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆欠稅大戶欣○傑建設股份有限公司名下、位於基金一路社區的兩個平面停車位，則以274萬元底價降價拍賣；另有因交通罰鍰欠款大戶周男遭查扣的2013年白色馬自達車輛，也將同步上架競標。

▲▼宜蘭分署拍賣欠稅大戶欣Ｏ傑建設股份有限公司基隆市安樂區基金一路社區2個平面車位。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼宜蘭分署拍賣欠稅大戶欣Ｏ傑建設股份有限公司基隆市安樂區基金一路社區2個平面車位。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲欠稅大戶欣Ｏ傑建設股份有限公司基隆市安樂區基金一路社區2個平面車位。（圖／記者郭世賢翻攝）

宜蘭分署提醒，除6月30日的基隆不動產拍賣外，每月第1週週二下午3點，也會在宜蘭分署本部舉辦固定聯合拍賣會。有興趣民眾可至宜蘭分署官網查詢拍賣資訊，或親自到場參與競標。

▼交通罰鍰欠款大戶周男遭查扣的2013年白色馬自達車輛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼宜蘭分署拍賣交通欠款大戶馬自達（2013年、拍色、附鑰匙一把）車輛照片。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼宜蘭分署拍賣交通欠款大戶馬自達（2013年、拍色、附鑰匙一把）車輛照片。（圖／記者郭世賢翻攝）

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