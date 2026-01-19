iPhone「1招免費多出10GB」　一票人實測：真的太神了

▲手機多了12GB的儲存空間。（圖／網友cohoi__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone容量不夠怎麼辦？一名女網友分享，開啟飛航模式，關閉自動時間設定、把日期拉到10年後，就能瞬間多出10至20GB空間。網友實測回報「少了8G」、「多出10G」掀熱潮，不過也有人警告隔天又回來、App錯亂甚至無法登入。事實上，此方法只是利用系統時間觸發清除快取，並非真正增加容量，建議謹慎使用。

一名女網友在Threads分享「iPhone超速清理儲存空間」妙招，她表示，如果出去玩要拍照、錄影，卻發現儲存空間不夠時，會把「日期與時間」自動設定關掉，接著將西元時間拉到10幾年之後，再開飛航模式（約1至2分鐘左右），再回到日期與時間自動設定「開啟」，如此一來，就多出10至20GB的空間。

原PO同時強調，過程中千萬別操作任何手機功能，截圖、拍照也不行，就怕會造成手機錯亂。

文章曝光後，引來不少網友實測，「佔用空間有變少耶，我又測試第二次從287再變282GB」、「減了5GB」、「少了8GB謝謝」、「少10GB...然後隔天又回來了」、「少了11G，好神奇」、「少了32GB，謝謝分享」、「多了6G出來，太神了」。

▲原PO指出，關閉自動設定後，將時間拉到未來時間。



不過也有網友提醒，這方法不建議經常使用，就怕相簿與通訊軟體混亂，甚至會導致銀行APP登入驗證失效、網頁瀏覽器、手機可能短暫卡頓或需要重啟，甚至造成程式使用時間永遠定格在使用這方法那一天，最後只能重置手機，因此操作前，務必先備份手機的資料。

一定要備份！重複用這招可能影響系統穩定

事實上，iOS系統會儲存大量臨時資料，如APP快取、瀏覽器暫存、系統日誌等，這些檔案有「存活時間」（TTL，time-to-live）的機制，會根據時間戳記自動過期刪除。這個方式的核心是操縱系統時間來觸發清理。總結來說，這是利用iOS 的時間依賴機制來強制清理垃圾，不是增加硬體容量，類似於電腦的重啟或清除快取。



▲保留訊息記得要設成永久 。（圖／記者劉維榛攝）

根據國外reddit網友分享，比較妥當的操作方法，如下：

1.檢查目前系統資料，記下目前iPhone的系統儲存狀況。

2.關閉手機所有應用程式。

3.防止資訊刪除，設定→資訊→保留資訊→設定為「永久」以避免資料遺失。

4.開啟飛航模式，同時關閉Wi-Fi、藍牙，確保停止iCloud同步。

5.首次更改日期， 設定→一般→日期與時間→關閉「自動設定」，將日期設定為10年後。

6.等待1至2分鐘，保持手機喚醒並解鎖，檢查iPhone儲存空間有無變化。

7.更改日期（第二次），現在將其設定為距今天3個月後。

8.再等1分鐘，維持手機喚醒狀態，再次檢查儲存空間。

9.恢復設定，重新開啟「自動設定」，關閉飛航模式並重新連線Wi-Fi與藍牙。

※本文獲「網友cohoi__」授權提供。