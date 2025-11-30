徐國勇參拜雲林福興宮　承諾持續關注文化傳承

▲徐國勇今日前往雲林縣西螺福興宮參拜太平媽。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／雲林報導

民進黨秘書長徐國勇今（30）日前往雲林縣西螺福興宮，誠敬參拜太平媽，在廟方人員的引領下，循古禮進行祭拜儀式，祈願地方民生安定、風調雨順，也對福興宮長期守護地方、深耕文化表示高度肯定。

徐國勇今天專程前往福興宮，參拜過程中，福興宮董事長楊文鐘熱情接待，向徐國勇介紹福興宮歷史脈絡、太平媽繞境文化以及近年推動的文史教育與公益成果。徐國勇表示，宗教信仰是凝聚地方力量的重要根基，願意未來持續關注相關文化傳承事務。

▲徐國勇表示，宗教信仰是凝聚地方力量的重要根基，願意未來持續關注相關文化傳承事務。（圖／民眾提供）



隨後，徐國勇也與西螺太平媽文史協會理事長楊文祥交流，了解協會多年來致力保存口述歷史、影像記錄、文物典藏與文化推廣的努力。他肯定協會在地方文化資產守護上的貢獻，也期待未來有更多跨領域合作，讓太平媽文化在全台發光。

在文化藝術方面，藝術家蘇慧棉也於現場簡述其創作理念，包含以太平媽信仰為核心的藝術延伸及圖像創作。徐國勇對地方藝術家能以文化信仰作為靈感來源、並透過作品推廣西螺在地特色深表欣喜。

▲徐國勇與蘇慧棉合影。（圖／民眾提供）



行程最後，徐國勇等人前往西螺友人宅邸「弘農居」餐敘，並張貼紅榜祝賀蘇慧棉榮獲第59屆國軍文藝金像獎「銀像獎」，蘇慧棉說，作品名稱叫做《鋼鐵信念無聲守護》，表達對於國軍付出的感謝，有國軍守護這塊土地的安全，她才能自由安心創作。

▲蘇慧棉第59屆國軍文藝金像獎「銀像獎」得獎作品。（圖／民眾提供）