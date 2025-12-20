　
地方 地方焦點

新北市圖三重分館「之友回娘家」　20年前入口壁畫重溫老記憶

▲新北市圖三重分館之友回娘家。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖三重分館之友回娘家，20年前壁畫創作者再聚首。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著新北市立圖書館第二總館興建計畫正式啟動，陪伴在地居民長達67年、自1958年設立的三重分館，預計將於2026年啟動拆除重建工程，邁向嶄新里程碑。為讓市民把握最後機會重溫青春足跡與閱讀記憶，三重分館今（20日）舉辦「圖書館之友回娘家」活動，邀請象徵地方文化記憶的「三重廟會」大壁畫創作者，以及歷屆「悅讀一夏」活動參與者重返圖書館，共同見證閱讀傳承的溫度與延續。

懸掛於三重分館二樓入口的「三重廟會」巨型壁畫，完成於2005年「三重市立圖書館」啟用之際，由全市14所國小、共55位學童攜手創作，是分館最具代表性的入口意象。活動當天，圖書館特別邀請20年前的原創作者回到現場，帶領14校學弟妹進行跨世代交流，透過新舊對話，重新描繪三重分館未來的閱讀願景。

▲新北市圖三重分館之友回娘家。（圖／新北市立圖書館提供）

曾參與壁畫創作、現任新北市後埔國小美術老師的鍾雲珍回憶，當年自己仍是五華國小六年級學生，在老師帶領下參與創作，負責描繪千里眼與順風耳兩位大神將。她表示，如今再度看見當年的作品被完整保存、持續受到重視，內心充滿感動，也更深刻體會公共藝術與閱讀空間對世代的深遠影響。

此外，三重分館兒童室同步展出「時光留閱－悅讀一夏回顧展」，透過一幅幅閱讀心得作品，呈現不同世代在圖書館留下的閱讀軌跡。2017年「悅讀一夏」閱讀心得比賽高中組第一名得主黃意涵，如今已成為新北市國中國文老師，同時也是街頭藝人，特別回到現場重新演唱自創歌曲《青春》，分享當年獲獎作品與成長歷程。

▲新北市圖三重分館之友回娘家。（圖／新北市立圖書館提供）

在地市民郭柏輝從小就是三重分館的忠實讀者，小學時參加「悅讀一夏」，高中時常到自修室準備升學考試，如今則服務於新北市立圖書館體系。今日他特地返館參與活動，透過手作「未來藏書票」，傳遞對新型態圖書館空間的期待與祝福。

新北市立圖書館表示，三重分館即將邁入全新階段，未來將以「第二總館」的新身分啟程，持續深化閱讀服務與城市文化連結，邀請市民一同期待新北閱讀藍圖的嶄新篇章。相關活動與建館資訊，請至新北市立圖書館官網查詢。

▲新北市圖三重分館之友回娘家。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖三重分館之友回娘家。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖三重分館之友回娘家。（圖／新北市立圖書館提供）

