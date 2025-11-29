嘉義農村再生成果展盛大登場 　展現文化與永續力量

▲▼ 嘉義縣114年度農村再生成果展登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣農村盛會「嘉義縣114年度農村再生成果展」，在今29至30日於竹崎鄉獅埜社區「有菈曼曼水花園」盛大登場，呈現在地文化、產業與永續發展上的多元能量，歡迎民眾共襄盛舉。

成果展設計7大展區，包含生態保育、文化藝術、飲食創新到農村新秀社區，並涵蓋「嘉義農再時光區」、「農村楷模區」、「農村生態與環境區」及「農村新風味區」，現場還有農產品市集、手作體驗等活動。

第2日活動將安排多項體驗活動，包括金獅社區「竹編馬DIY」、埤前社區「玉米紙揮毫DIY」，免費開放大小朋友參與；番路鄉公興社區、竹崎鄉鹿滿社區、新港鄉板頭社區、布袋鎮東港社區、布袋鎮好美社區、阿里山鄉樂野社區、竹崎鄉龍山社區、竹崎鄉灣橋社區進駐農場市集。

成果展中將舉辦「績優社區頒獎典禮」，向環境營造、文化保存及產業發展等面相表現突出的社區致敬；「農村好物拍賣會」延續女兒節精神，設置「金牌農村回娘家」專區，透過展板與精選展示品，呈現歷屆金牌農村的發展沿革與特色亮點，更突顯了女性在現代社會中的重要角色，她們不僅是農村家庭的支柱，也是社區創新的推手。

農業處表示，農村再生不僅是硬體建設改善，更是生活文化的延續與創新，透過課程、輔導、跨域合作協助各地社區盤點在地資源、吸引青年返鄉、保存文化技藝並推動永續產業，透過成果展呈現各鄉鎮社區的精神，邀請民眾見證嘉義縣農村社區的新風貌。