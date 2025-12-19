選秀上榜不忘來時路　西苑校友捐款回饋母校棒球隊

▲今年中職選秀新秀鍾亦恩、吳承皓、焦子杰、王奕翔回到西苑高中櫻花棒球場，合捐40萬元回饋母校棒球隊。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

今年中職選秀新星鍾亦恩、吳承皓、焦子杰、王奕翔，今（19）特地回到櫻花棒球場，各捐贈10萬元回饋母校台中市西苑高中棒球隊，感謝母校栽培並勉勵球隊學弟。一手催生西苑高中棒球隊的教育部次長張廖萬堅也到場，並與西苑高中校長劉洲溶、西苑棒球發展協會理事長姚玉璿、棒球隊黃武雄總教練等共同觀禮。

張廖萬堅表示，四位球隊校友在校期間努力訓練，在每一次的出賽中累積經驗，表現越顯亮眼，今年參加選秀順利進入中職，更結伴捐款回饋母校精神實屬難得，也希望這四位新秀未來在中職舞台上努力表現時亦能好好照顧自己，堅持初衷且愛惜羽毛，將來一定能大放異彩。

他也提到同為西苑應屆畢業生裡，還有一位球員游能茗，因成績優異獲得美國華盛頓州立大學獎學金入學，因而放棄選秀決定前往美國讀書受訓，這也如同他一直在推動督導，希望體育班的孩子不要放棄念書，要讓自己更多元發展。

西苑高中校長劉洲溶說，今天的捐款，不只是金額上的回饋，而是一份象徵傳承的心意。這份心意代表著：「我從這裡開始，也願意讓更多學弟擁有向上飛翔的力量。」他也向教練團致上最深的敬意，每一位站上職棒舞台的孩子背後，都有教練團多年來的指導、陪伴與堅持。教練不只教他們打球，更教他們做人，這份教育的力量，是一生的。

鍾亦恩說，西苑國高中是栽培他六年的學校，希望以後的學弟們有更好的環境跟資源可以訓練跟成長，讓更多的學弟可以前進自己夢想的舞台。

焦子杰表示，國高中六年來非常感謝每位教練及後勤團隊的用心指導與支持，讓他能有機會進入中華職棒，也希望學弟們在高中時期的出賽經驗裡多學到一點經驗，能夠應付每一場高張力的比賽，未來也能跟隨著他們的腳步一起前進中職這個夢想殿堂。

王奕翔表示，謝謝西苑國高中部的老師跟教練還有後勤團隊這六年來細心的教導與支持，讓球員們在場上可以無後顧之憂的專心打球也可以維持學業的水平，才有這個機會可以進入職棒的大門，現在自己有這個機會可以回饋母校，讓學弟們可以有更好的環境去做使用，也希望未來學弟們可以以職棒為目標，努力的拼下去。

吳承皓說，這次捐贈 10 萬元給西苑棒球發展協會是因為心懷感謝西苑國高中棒球隊在他成長的過程中，給了非常多養分，不只是技術上的養成更是態度、紀律以及面對逆境的勇氣，沒有這些基礎，就不會有今天的他，現在有能力回饋哪怕是一點點的支持，也希望能讓團隊有更好的訓練環境幫助學弟們更專心在球場上追夢。

西苑棒球發展協會理事長姚玉璿與球隊都表示，校友們的成就，是西苑棒球隊最引以為傲的勳章。今日校友們的關懷與支持，讓他們深切體會到，西苑棒球隊是一個世代傳承、緊密相連的大家庭。再次感謝亦恩、子杰、承皓與奕翔！願他們在未來一切順遂，也歡迎隨時回到球場，看看學弟們的成長與進步。

